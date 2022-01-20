كورونا يمنع ممثلاً أميركياً شهيرا من دخول فندق بإيطاليا

يبدو أن شهادات التطعيم مستمرة بإحراج المشاهير، فقد أفادت صحيفة إيطالية بأن فندقا فاخرا يطل على بحيرة البندقية رفض استقبال الممثل والمخرج الأميركي، جون مالكوفيتش، لعدم حيازته شهادة التطعيم ضد كورونا.

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وأوضحت صحيفة "غازيتينو" إن مالكوفيتش حجز جناحا هو الأجمل في فندق دانييلي العريق يطل على ساحة القديس مارك للإقامة لمدة يومين لتصوير مسلسل "ريبلي" التلفزيوني المستوحى من روايات باتريشيا هايسميث.

فريق الإنتاج متفاجئ

وأضافت أن الفندق رفض استقبال مالكوفيتش بسبب عدم حيازته شهادة التطعيم.

إلى ذلك تابعت أن هذه المشكلة فاجأت أيضا فريق الإنتاج الذي لم يكن على دراية بحقيقة أن مالكوفيتش لا يمتلك الشهادة الصحية ضد كورونا، إلا أنه تمكن في وقت قياسي من إيجاد مكان لإقامة النجم الأميركي في منزل خاص.

يشار إلى أن أغلب دول العالم باتت تطالب بشهادة التطعيم لدخول الأماكن العامة وغيرها من التجمعات، وسط حملات تطعيم كبيرة ضد فيروس كورونا المستجد.