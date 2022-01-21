"هوي بخير".. نقابة الفنانين تنفي وفاة دريد لحام

بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الفنان السوري دريد لحام، إثر مضاعفات جراحة قلبية، نفت نقابة الفنانين في سوريا الأمر تماماً.

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وأعلنت عبر حسابها في فيسبوك، الجمعة، أن لحام بصحة جيدة، وهو يتابع تصوير دوره في مسلسل "على قيد الحب"، من إنتاج شركة إيمار الشام، وكتابة فادي قوشقجي، وإخراج باسم سلكا.

كما أعلنت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين تماضر غانم، أن أي خبر لا يصدر عن نقابة الفنانين هو مجرد إشاعات لا صحة لها، في إشارة منها إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة لحام.

من جانبه، نشر المخرج باسم السلكا صورا، تجمعه بالفنان دريد لحام ومجموعة من الفنانين وقال إنها من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" خلال تصوير أحد المشاهد الخميس.

وكتب السلكا في تعليقه على الصور: "الآن.. دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب".

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تناقلت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بوفاة دريد لحام، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أدت لدخوله المشفى، وتوفي خلال عملية جراحية في القلب.