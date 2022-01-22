بـ"الفروة".. إليسا تلفت الأنظار في حفل بوليفارد الرياض

في ليلة باردة من ليالي موسم الرياض، استقبل مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، الجمعة، النجمة اللبنانية إليسا والمغني السوري ناصيف زيتون، في واحدة من أجمل حفلات الموسم، وحضرها قرابة 5 آلاف شخص.
الفنانة #إليسا— وائل الحكمي (@wael_alhkami) January 21, 2022
خلال حفلتها على مسرح #ابوبكر_سالم ضمن فعاليات #موسم_الرياض #بنش_مارك @elissakh#الرياض #اليسا_في_الرياض #اليسا @Benchmark_ksa pic.twitter.com/TLNwcx88Ke
وبدأ الحفل بصعود النجم السوري على المسرح وسط استقبال حافل من الجماهير ليغني أكثر من 20 أغنية؛ "قدا وقدود، يا عسل، عندي قناعة، فارقوني، ما ودعتك، طير الغروب.." وغيرها من الأغاني التي يفضلها الجمهور.
بعد ذلك، صعدت ملكة الإحساس على المسرح، وسط هتافات مرحبين بها في حفلها الثالث بموسم الرياض لهذا العام وهي ترتدي "فروة" باللون الأسود بسبب شدة البرودة في العاصمة السعودية، لتبدأ بأغنية "إلى كل اللي بحبوني"، وتفاعل الحضور مع أغانيها: "كرمالك، إلى كل اللي بيحبوني، يا مرايتي، سهرانة يا ليل، نفسي أقوله، عيشالك، هنغني كمان وكمان، حالة حب، أسعد وحده، أواخر الشتا"، وتوالت الأغاني إلى أكثر من 15 أغنية وسط استمتاع وتفاعل كبير من الحضور.
شاهد.. #إليسا تطرب جمهورها بأغنية "لولا الملامة" في حفلة ضمن حفلات #موسم_الرياض— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 20, 2022
عبر:@wael_alhkami pic.twitter.com/wq9gU667Oo
كما أعربت صاحبة "اجمل احساس" عن سعادتها بالتفاعل والحماس الكبير، التي شهدته من الجمهور السعودي واستمراره لنهاية الحفل رغم البرد الشديد.
وعبرت عن شكرها لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ، كما وجهت الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم المميز للحفل في أول عمل مشترك بينها وبين الشركة.
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