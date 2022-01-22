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شاهد أديل تبكي على إنستغرام.. ما القصة؟

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صورة لأديل من الفيديو

شاهد أديل تبكي على إنستغرام.. ما القصة؟

العربية.نت، وكالات

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بكلمات خنقتها الدموع، أعلنت المغنية البريطانية أديل، الخميس، إرجاء سلسلة حفلات في لاس فيغاس، بسبب حالات تأخير عدة مرتبطة خصوصاً بإصابة أعضاء كثر في فريقها بكوفيد عشية انطلاق العروض.

يذكر أنه في نوفمبر، بعيد طرح ألبومها الرابع المسجل في الاستوديو "30"، كشفت النجمة أنها ستحيي كل عطلة نهاية أسبوع على مدى 12 أسبوعاً حفلات في لاس فيغاس اعتباراً من 21 يناير، وفق فرانس برس.

وقالت أديل في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام: "بذلنا كل ما في وسعنا ليكون كل شيء جاهزاً في الوقت المطلوب لكننا واجهنا مشكلات بسبب حالات تأخير في التسليم والكوفيد".

كما أضافت أن "نصف فريقي مصاب بكوفيد، وكان مستحيلاً إنجاز التحضيرات للعرض. أنا حزينة للغاية"، متقدمة مجدداً بالاعتذار "من جميع من تكبد عناء التنقل" إلى لاس فيغاس لحضور الحفل المقرر أساساً في قاعة "كولوسيوم" بفندق "سيزرز بالاس".

كذلك وعدت المغنية البالغة 33 عاما بـ"إعادة برمجة كل الحفلات"، قائلة: "نحن نهتم بذلك".

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