أصالة عن الفيلم المثير للجدل: هذه البنت استفزتني وأردت ضربها

مازالت أزمة فيلم أصحاب ولا أعز مستمرة، بسبب كم الجدل التي أحدثها أول الانتاجات السينمائية العربية التي تقدمها منصة "نتفلكس".

ذلك الأمر الذي جعل البعض يحرص على تدوين رأيه بعد مشاهدة العمل، ولعل أحدثهم كانت المطربة السورية أصالة التي شاهدت الفيلم وعبرت عن رأيها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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حيث أكدت على أنها شاهدت الفيلم الذي وصفته بالرهيب والمتقن، كما أن الحوار ذكي والتمثيل عبقري، وخصت بالذكر منى زكي التي لم تشاهد شخص صادق وحقيقي مثلها.

وشددت على أن منى زكي تستحق التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفن ليس لهم مثيل، مشيرة إلى كونها تسمرت مكانها وهي تشاهد الفيلم واستمتعت وانبهرت بالفكرة والتحدي والإخراج، لتثني بعدها على نادين لبكي وإياد نصار، كما تطرقت إلى الفتاة التي قدمت دور الابنة خلال أحداث الفيلم.

حيث وصفت أصالة أدائها قائلة "المستفزة اللي خلتني أتمنى من جوه قلبي ألطشها كفين على وشها.. خليها غصبن عنها ما تطلع من البيت".

واعتبرت المطربة السورية أن الفيلم ينافس الأفلام الأجنبية بحرص أكبر وأدب أكبر، خاصة وأن الأعمال الأجنبية في هذه النوعية من القصص يحكي بجرأة وحرية.

مؤكدة أنها فخورة بمستوى الأفلام التي تطرح صور مما يحدث بالمجتمعات، لتختتم حديثها قائلة "برافو برافو برافو يا سيدات ويا أساتذة رفعتوا راسنا وأسعدتونا".

وكعادة الحديث عن هذا الفيلم، انضمت أصالة برأيها إلى قائمة الفنانين الذين دخلوا في صدام مع المتابعين، حيث تلقت العديد من التعليقات التي تهاجمها بسبب رأيها، وطالبها البعض بأن تغني فقط ولا تدلي برأيها في الأعمال الفنية.

ومنذ الساعات الأولى لطرح الفيلم عبر المنصة الرقمية، وهناك حالة من الانقسام الشديد بين المتابعين، مع مطالبات بوقف عرض الفيلم ومنعه ومحاسبة المسئولين عنه.