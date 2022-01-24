الفيلم المثير للجدل.. إلهام شاهين تدافع وإليسا تدعم منى زكي

لم يتوقف الجدل الذي أثاره الفيلم اللبناني "أصحاب ولا أعز" الذي يعد أول فيلم عربي من إنتاج "نتفلكس"، وانطلق عرضه قبل 3 أيام بمشاركة عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي ونادين لبكي وجورج خباز وعادل كرم.

حيث تسبب العمل المأخوذ عن الفيلم الإيطالي "Perfect Stranger" في أزمة كبرى وجدل واسع، وانتقادات وهجوم كبير من قبل الجمهور، بسبب جرأته ومشاهده وأفكاره التي وصفها البعض بالصادمة.

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ودفع الأمر بعض الفنانين إلى التعبير عن آرائهم بأريحية حتى وإن كانت آرائهم ستعرضهم للنقد والهجوم، ولعل أبرزهم الفنانة المصرية إلهام شاهين.

التي عبرت عن رأيها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، ودافعت عن الفيلم واعتبرته فيلم جميل يتناول الحياة بمشاكلها الاعتيادية، واعتبرت أن الشخصيات التي يحملها الفيلم هي شخصيات عادية متواجدة.

كما أكدت على أن المجتمع العربي به الكثير من المصائب وهي أكثر بكثير مما ظهر في الفيلم، وبالتالي فهي لا تفهم سبب الضجة المفتعلة على الفيلم المتواجد عبر منصة رقمية لا تتواجد لدى الأشخاص العاديين أو المتحفظين، خاصة وأن محتوى تلك المنصة لا يناسبهم بالأساس.





ووجهت إلهام شاهين حديثها لمن وصفتهم بـ "المتخلفين بتوع السينما النظيفة"، لتؤكد لهم أن العمل لا يحمل أي مشاهد صادمة كصورة، وإنما كانت الجرأة في الحوار فقط.

ووجهت رسالتها إلى منى زكي قائلة "برافو منى زكي .. فنانة ناضجة صادقة.. أداء رائع" معتبرة أن الفيلم عبارة عن مباراة تمثيلية بين الجميع، ولم تنته إلهام شاهين من كلماتها حتى باتت هي الأخرى في مرمى الهجوم من قبل المتابعين.

على الجانب الآخر وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة دعم إلى صديقتها منى زكي، بعدما غردت لتوجه التحية والتقدير لكل المشاركين بالفيلم وخاصة القديرة منى زكي، التي تحدثت عنها قائلة "تتعرض لأسوأ حملة.. كل الحب".

وانتقدت إليسا الهجوم الذي يواجه الفيلم، معتبرة أن الأفلام العربية في الماضي كانت تحمل مضمونا جريئا، وبالتالي لابد من تقبل الأمر بداعي التقدم، وفي النهاية من لا يرغب في مشاهدته فعليه ألا يشاهده، ولكنها هي أحبته للغاية.

من جانبها قررت الفنانة المصرية سوسن بدر أن توجه رسالة دعم إلى منى زكي، حيث نشرت صورتها عبر "انستغرام"، وأكدت لها على أنها صنعت تاريخ فني جميل بموهبتها الحقيقية وإيمانها بنفسها وفنها.