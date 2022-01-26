"أهنئ المنحلة منى زكي".. أغرب دفاع عن "أصحاب ولا أعز"

أثار السيناريست المصري تامر حبيب، جدلا واسعاً حوله بسبب المنشور الذي كتبه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعليقاً على الأزمة المثارة حول فيلم "أصحاب ولا أعز".

واستخدم حبيب أسلوبا ساخرا في دفاعه عن الفيلم، قائلا "منى زكي تهنئ زمايلها المنحلين علي فيلمهم المنحل، وتعبر عن سعادتها بأنها اشتركت في هذا الانحلال واستمتعت بتصويره وأنا من موقعي هذا كشخص شديد الانحلال أهنئ كل المنحلين اللي قدام وورا الكاميرا على مجهودهم في انحلالهم، و بالذات منى زكي هذه الموهوبة، المجتهدة، الذكية، المخلصة، الدؤوبة".

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كما أضاف: "عندي رأي منحل أحب أقوله، ألا وهو أن المنصة المنحلة العالمية الموجهة اللي بتعمل على نشر الانحلال في جميع أنحاء العالم وتقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها أي وجود على أرض الواقع الطاهر العفيف الشريف، اللي ما أهنئبيجرحش حد واللي مابيدوسش علي شرف حد".

وتابع منتقدا ادعاء المثالية "هذا المجتمع الذي لا يفهم معني الخيانة والمثلية والكذب والزيف والتواطؤ، أقول له أن منصة نيتفليكس والعياذ بالله المفروض يتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان والتقدير المعنوي و المادي والأدبي المنحل لمنى زكي المنحلة، لأن حجم نجوميتها حقق للمنصة أعظم وأنجح خطة تسويقية لإنتاجاتهم العربية في كل أنحاء العالم العربي والغربي".

كذلك استكمل منشوره الساخر، "محدش له سيرة في أي مكان غير الفيلم المنحل ورأيه بعد مشاهدة الفيلم المنحل، والفيلم حائز علي نسبة المشاهدة الأولى في العالم العربي وضمن قائمة أكثر 10 أفلام مشاهدة في أمريكا وأوروبا.. واضح إن المنحلين كتروا قوي في الزمن ده، ربنا يزيد ويبارك".

انقسام حول الفيلم

وانضم تامر حبيب إلى قائمة الفنانين الذين دخلوا في صدام مع المتابعين، حيث تلقت العديد من التعليقات التي تهاجمها بسبب رأيها، وطالبها البعض بأن تغني فقط ولا تدلي برأيها في الأعمال الفنية.

فمنذ الساعات الأولى لطرح الفيلم عبر المنصة الرقمية، وهناك حالة من الانقسام الشديد بين المتابعين، مع مطالبات بوقف عرض الفيلم ومنعه ومحاسبة المسؤولين عنه.

جدير بالذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" يمثل النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Strangers، وهو أول إنتاج عربي لشبكة "نتفليكس"، يقوم ببطولته الفنانون منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم.