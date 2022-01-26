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21 عاماً على الرحيل.. غوغل يحتفل بميلاد السندريلا

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الفنانة الراحلة سعاد حسني

21 عاماً على الرحيل.. غوغل يحتفل بميلاد السندريلا

سعاد حسني كانت رحلت عن عالمنا يوم 21 يونيو/تموز من عام 2001 عن 58 عاماً

دبي - العربية.نت

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احتفل محرك البحث غوغل، بعيد ميلاد السندريلا سعاد حسني الـ 79، والذي يوافق اليوم 26 يناير/كانون الثاني.

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تعتبر الفنانة سعاد حسني، أو كما تلقّب بـ"السندريلا"، واحدة من أهم النجمات في تاريخ السينما العربية.

وبدأت الراحلة العمل بالسينما عند سن السادسة عشرة من عمرها من خلال فيلم "حسن ونعيمة"، لتتوالى عليها البطولات بأعمال أخرى حصدت خلالها شهرة واسعة، بينها: "إشاعة حب، الثلاثة يحبونها، مفيش تفاهم، السبع بنات، الأشقياء الثلاثة، شباب مجنون جدا".

قتلت أم انتحرت أم توفيّت؟

كما قدمت أعمالا أضحت علامات فارقة في تاريخ السينما، منها: "القاهرة 30، بئر الحرمان، الحب الضائع، غروب وشروق، خلي بالك من زوزو، أهل القمة"، أما عن آخر أعمالها فكان فيلم "الراعي والنساء" والذي عرض عام 1991، وشاركها بطولته يسرا، وأحمد زكي.

غوغل يحتفل بسعاد حسني
غوغل يحتفل بسعاد حسني

يذكر أن السندريلا كانت رحلت عن عالمنا يوم 21 يونيو/تموز من عام 2001، في العاصمة البريطانية لندن، عن 58 عاماً.

وحتى اليوم لم تكشف أي تفاصيل عن الوفاة أو طريقتها كما أحاط الغموض الحادث المفاجئ، فبينما قال البعض إن الراحلة قتلت، ترددت أقاويل عن انتحارها، ورجح آخرون أن الوفاة كانت طبيعية.

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