السيسي يطمئن على الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة

حالة من القلق أثارها الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة في نفوس محبيه، حينما تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله إلى مستشفى العزل.

إلا أن الساعات الصعبة مضت، بعد أن استطاع التغلب على الفيروس المستجد، وتحولت نتيجة تحاليله إلى سلبية، وتمكن من مغادرة المستشفى قبل أيام ليقضي فترة النقاهة في منزله.

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المفاجئ هو ما كشف عنه الفنان مفيد عاشور زوج ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، حينما أكد من خلال حسابه على "فيسبوك"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وأكد الفنان مفيد عاشور أن هذه اللفتة تأتي تقديرا لدور الفن وتاريخ فنانيه الكبار، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية ساهمت في رفع الروح المعنوية لدى أبو زهرة.

كما أنها عمقت لديه الإحساس بقيمة وقامة الفنانين المصريين، معربا عن شكره للرئيس المصري على هذه اللفتة التي قام بها نحو أبو زهرة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحرص فيها السيسي على التعبير عن تقديره لقيمة الفن المصري ورموزه، وهو ما ظهر في عدد كبير من المواقف السابقة.

ويتواجد الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة خلال هذه الأيام في منزله، من أجل استعادة صحته وعافيته بشكل كامل، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.