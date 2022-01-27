.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حكم نهائي ضد أحمد سعد لصالح سمية الخشاب.. هذه قيمة نفقة المتعة

  • الخط
احمد سعد وسمية الخشاب
أحمد سعد وسمية الخشاب (أرشيفية)

حكم نهائي ضد أحمد سعد لصالح سمية الخشاب.. هذه قيمة نفقة المتعة

الفنان سعد خسر قضية استئناف الحكم الصادر بإلزامه دفع 270 ألف جنيه لطليقته

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقرت محكمة استئناف الإسكندرية، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمته بدفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان الفنان سعد قد استأنف الحكم الصادر بإلزامه دفع 270 ألف جنيه لطليقته.

وألزمت محكمة الأسرة في سيدي جابر بالإسكندرية الفنان سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه شهريا عن فترة 24 شهرا، ليصبح إجمالي قيمة المتعة 270 ألف جنيه. وتضمن الحكم أيضا سداد قيمة المؤخر.

الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين بملف "الاعتداء الجنسي" الأخيرة الأمير أندرو يطالب بمحاكمته أمام هيئة محلفين بملف "الاعتداء الجنسي"

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة الخشاب، بإلزام المدعى عليه، الفنان سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق في قسيمة الزواج، وقيمته نحو 500 ألف جنيه، إلى جانب نفقة المتعة.

وحضرت الفنانة الخشاب إحدى جلسات حلف اليمين، بطلب من المحكمة، للشهادة بشأن استلامها قيمة نفقة المتعة من عدمه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟ بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟
اكتشف المزيد