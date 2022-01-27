حكم نهائي ضد أحمد سعد لصالح سمية الخشاب.. هذه قيمة نفقة المتعة

أقرت محكمة استئناف الإسكندرية، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمته بدفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان الفنان سعد قد استأنف الحكم الصادر بإلزامه دفع 270 ألف جنيه لطليقته.

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وألزمت محكمة الأسرة في سيدي جابر بالإسكندرية الفنان سعد بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، بواقع 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه شهريا عن فترة 24 شهرا، ليصبح إجمالي قيمة المتعة 270 ألف جنيه. وتضمن الحكم أيضا سداد قيمة المؤخر.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة الخشاب، بإلزام المدعى عليه، الفنان سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق في قسيمة الزواج، وقيمته نحو 500 ألف جنيه، إلى جانب نفقة المتعة.

وحضرت الفنانة الخشاب إحدى جلسات حلف اليمين، بطلب من المحكمة، للشهادة بشأن استلامها قيمة نفقة المتعة من عدمه.