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إليسا تعترف: خضعت للفيلر ليعود شكلي مثل بداية ظهوري الفني

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إليسا
إليسا

إليسا تعترف: خضعت للفيلر ليعود شكلي مثل بداية ظهوري الفني

كلام إليسا جاء خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج "مع الشريان" عبر شاشة "MBC"

دبي - العربية نت

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أكدت الفنانة اللبنانية إليسا خضوعها لحقن الفيلر، في أميركا، قائلة:"ليعود شكلي مثل بداية ظهوري في الوسط الفني". وأضافت أنها سعيدة للغاية كونها تعيش قصة حب وتتمنى أن تكلل بالزواج.

كلام إليسا جاء خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الإعلامي السعودي داوود الشريان عبر شاشة "MBC" حيث تطرق الحديث إلى عدد من المواضيع بين الخاصة والفنية.

إليسا في برنامج مع الشريان
إليسا في برنامج مع الشريان

وردا على سؤال من الشريان عن عدم زواجها حتى الآن ورفضها الارتباط، قالت إليسا: "أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بالمرأة العاقلة لا تتزوج"

وقد صدمت إجابة إليسا الإعلامي السعودي الذي رد ضاحكا: "يا ساتر والرجل العاقل لا يتزوج أيضا". وأشارت إلى أنها عاشت أكثر من قصة حب.

وكشفت إليسا أن من أحبتهم قللوا منها وحاولوا تحطيمها: "دايمًا لما بتكون المرأة أهم من الرجل بيحاول يحطمها وبيحاول يقلل من شأنها، وهذا الشيء أنا لاحظته أكتر من مرة وقررت إني أفضل كده".

وأوضحت إليسا: "أنا بحكي عن تجربة شخصية، وجدت أن الناس اللي أنا حبيتهم جربوا كتير يقللوا من شأني؛ لأنهم كانوا أقل مني نجاحا، يمكن لأنه النجاح الرجال ما بيتقبلوه بسهولة، والمرأة ما بتغار من نجاح الرجل، لكن الرجل بيغار، ووجدت أني بخير وعندي شخص بقلبي وبحبه يمكن بعدين ارتبط ببه ومش شرط أجيب أولاد لكن أعيش معاه، والزواج ما هو شغله أساسية في حياتنا".

إحساس الأمومة

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وأضافت إليسا أنها تعيش إحساس الأمومة ولديها بنت وهي واحدة من معجباتها تدعى أنجيلا تشعر نحوها ذلك الإحساس، موضحة أن أنجيلا كانت تحضر كل حفلاتها منذ الطفولة وأنها تشبهها حتى في طريقة أكل التفاح.

وتابعت إليسا أن أنجيلا بمثابة ابنتها وليس بالضرورة أن تكون من دمها ولحمها مؤكدة أن علاقتها بها توطدت وقت إصابتها بالسرطان وأن أنجيلا لم تتركها لحظة واحدة.

وأكدت إليسا إنها تسافر كثيرا ولكنها مقيمة في لبنان ولن تتركه وتراهن على نجاح وعودة لبنان أفضل من قبل.

وأخيراً أكدت إليسا خضوعها لحقن الفيلر، في أميركا، قائلة: "ليعود شكلي مثل بداية ظهوري في الوسط الفني".

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