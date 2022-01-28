تفاصيل مشاركة الراحلة دلال عبدالعزيز في دراما رمضان 2022

تشهد دراما رمضان المقبل، ظهورا خاصا للفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز خلال السباق الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل "عالم موازي"، الذي يُعد آخر أعمالها الدرامية، التي كانت تُصوره قبل رحيلها في أغسطس الماضي.

وقرر صنّاع مسلسل "عالم موازي"، الذي تقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم، عرض العمل في شهر رمضان المقبل 2022، وذلك بعد تأجيله من رمضان الماضي بعد إصابة عدد كبير من المشاركين في المسلسل بفيروس كورونا، وعلى رأسهم بطلة العمل دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز.

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وتوقف تصوير المسلسل في شهر أبريل الماضي، بسبب ضيق الوقت للانتهاء من المشاهد المتبقية، وكذلك دخول دلال عبدالعزيز وسمير غانم المستشفى ووفاتهما بعد ذلك.

وبحسب مصادر صحفية، تجسد الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في المسلسل دور رئيس حي المنطقة التي تدور خلالها الأحداث، حيث جمعتها العديد من المشاهد مع الغالبية العظمى من أبطال العمل.

وأوضح المصدر أنّ دلال عبدالعزيز انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد قبل وفاتها، وقررت الشركة المُنتجة لمسلسل "عالم موازي" وضع جميع مشاهد الفنانة الراحلة دون حذف أي منها، مع معالجتها دراميا، بشكل يتناسب مع أحداث المسلسل.

كما يشهد المسلسل عودة دنيا سمير غانم للدراما التلفزيونية الرمضانية، بعد غيابها لمدة عامين، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان 2019، وتم تقديمه في 3 قصص مختلفة.