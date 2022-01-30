تسجيل مسرب عن "أصحاب ولا أعز".. أصالة وإليسا تنتقدان إياد نصار

تتواصل ردود الأفعال حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي أنتجته منصة نتفليكس، وآخرها تسجيل صوتي "مسرب" يجمع الفنانة اللبنانية إليسا بزميلتها السورية أصالة نصري التي ظهرت في الفيديو خلال كواليس التجهيز لحفل "صنّاع الترفيه" قبل يومين في الرياض.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه خبير التجميل الشهير بسام فتوح عبر حسابه على "قصص إنستغرام" وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبة "سامحتك" وهي تضع الماكياج فيما يظهر صوت إليسا في الخلفية، وهي تناقش إحدى السيدات حول الفيلم المثير للجدل.

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وتساءلت السيدة المشاركة بالنقاش ولم تعرف هويتها "مين اللي أكلت الجو؟منى؟"، لترد صاحبة أجمل إحساس "منى زكي مش معقول شو شطورة، بس إياد أقل منها، حتى عادل كرم شطور"، لتعلق أصالة وهي تضع اللمسات الأخيرة من أحمر الشفاه قائلة "أقل منها"، في إشارة لإياد نصار.

وكانت إليسا وجهت في وقت سابق، رسالة دعم إلى صديقتها منى زكي، بعدما غردت لتوجه التحية والتقدير لكل المشاركين بالفيلم وخاصة القديرة منى زكي، التي تحدثت عنها قائلة "تتعرض لأسوأ حملة.. كل الحب".

وانتقدت النجمة اللبنانية، الهجوم الذي يواجه الفيلم، معتبرة أن الأفلام العربية في الماضي كانت تحمل مضمونا جريئا، وبالتالي لابد من تقبل الأمر بداعي التقدم، وفي النهاية من لا يرغب في مشاهدته فعليه ألا يشاهده، ولكنها هي أحبته للغاية.

منافس للأفلام الأجنبية

بدورها، دعمت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز"، وكتبت "من حسن حظّي تابعت مبارح هالفيلم الرّهيب المُتقن بشكل رائع وحوار ذكي وتمثيل عبقري وبخصّ منى زكي الّلي ماشفت بحياتي حدا صادق وحقيقي متلها".

كما أضافت: "هالست بتستحقّ التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفنّ مالها مثيل، تسمّرت مكاني طول مدّة الفيلم واستمتعت وانبهرت بالفنّ والتحدّي والفكرة والإخراج والحوار ونادين لبكي المو معقولة وإيّاد نصّار الرّهيب وجورج خبّاز العبقري وهالبنت الصغيرة المستفزّة الّلي خلّتني أتمنّى من جوّا قلبي ألطشها كفّين على وشها خلّيها غصبن عنها ماتطلع من البيت".

وتابعت: "الفيلم رهيب مُنافس للأفلام الأجنبيّة بحرص أكتر وأكيد أدب أكتر واحترام أكتر لأنّه الأجنبي منّ هالقصص أكتر بكتير حريّة وأكتر جرأة بالحكي والصور، أنا جدّاً فخورة بهالمستوى من الأفلام وعكس صور بتصير بكلّ المجتمعات على حد سواء وبنفس النسب، براڤو يا سيّدات ويا أساتذة رفعتوا راسنا وأسعدتونا".

يذكر أن "أصحاب ولا أعز" يعد أول فيلم عربي من إنتاج "نتفلكس"، وانطلق عرضه قبل عدة أيام بمشاركة عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي ونادين لبكي وجورج خباز وعادل كرم.

وتسبب العمل المأخوذ عن الفيلم الإيطالي "Perfect Stranger" في أزمة كبرى وجدل واسع، وانتقادات وهجوم كبير من قبل الجمهور، بسبب جرأته ومشاهده وأفكاره التي وصفها البعض بالصادمة.