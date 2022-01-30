بعد الفيديو.. فنانة مصرية تتصالح مع شخص اتهمته بالتحرش

قررت جهات التحقيق في القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المتهم بالتحرش لفظيًا بالفنانة الشابة كارولين عزمي، بعد تصالح الطرفين.

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إلى هذا، أنكر المتهم التحرش بالفنانة، وقال إن ما دار بينهما خلافًا على أولوية المرور، إذ كان يقود سيارته وانحرفت تجاه سيارتها دون قصد فنشبت بينهما مشادة كلامية وفوجئ بأنها تصوره فاشتبكا معا لفظيا، ووجه المتهم تهمة السب للفنانة كارولين.

وكانت الفنانة المصرية، قد كشفت عن تعرضها للتحرش اللفظي أثناء قيادتها السيارة، موضحة تفاصيل الواقعة، كما طالبت بأخذ حقها من الجناة.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطع فيديو للواقعة، وكتبت: "مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص ملوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا، باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا".

وتابعت: "كل اللي عملته إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني، اتفاجئت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت الـ(....)، ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد، وانتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات والشتايم".

أضافت: "أنا اتشمت واتهنت واتشمت بأهلي بأقذر الشتايم النهاردة من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص دا أذى بنات كتير لإنه تقريبا متعود على الحركات دي، ومتعود يخوفهم، ومش همه حتى إنه يتصور، ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي".