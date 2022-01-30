جديد الفنانة كارولين عزمي والمتحرش.. إخلاء سبيل ومصالحة

بعد تعرض الفنانة المصرية، كارولين عزمي، للتحرش اللفظي أثناء قيادتها لسيارتها في منطقة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة من قبل سائق خاص، قررت نيابة النزهة الأحد، إخلاء سبيل المتهم بعد تصالح الطرفين.

وكانت عزمي قد نشرت فيديو على حسابها في إنستغرام يوثق ما تعرضت له أثناء قيادتها لسيارتها بأحد الشوارع.

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وقالت إن أحد الأشخاص قام بالتعدي اللفظي عليها حيث استخدم ألفاظا نابية وشتائم بمجرد مروره بجوارها، لافتة إلى أنه لم يكتفِ بذلك بل قام بالتضييق على سياراتها، ما كاد يؤدي إلى وقوع حادث تصادم.

من جهتها قامت الأجهزة الأمنية بضبط مرتكب الواقعة، وتبين من التحقيقات أنه سائق لإحدى شركات النقل الخاصة. وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة إثر حدوث خلافات بينه وبين الفنانة لانحراف الأخيرة بسيارتها عليه أثناء القيادة حال استخدامها الهاتف المحمول.

كما قررت نيابة النزهة إخلاء سبيل السائق المتهم بعد تصالح الطرفين. وفيما وجهت عزمي للسائق تهمة التحرش اللفظي، وجه لها تهمة السب. وأمام جهات التحقيق تصالح الطرفان وتنازل كل منهما عن المحضر لتقرر الجهات إخلاء سبيلهما.