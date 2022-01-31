بوسي شلبي ترد على منتقديها: ألغوا المتابعة!

بعد الانتقادات الحادة التي طالت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بسبب ظهورها في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، من حفل توزيع جوائز "Awards Joy "بالرياض، وتحدثها مع النجم العالمي جون ترافولتا باللغة العربية، خرجت الأخيرة عن صمتها.

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واستغربت شلبي من الضجة التي أحدثها الفيديو، معتبرة أن الأمر لا يحتاج كل هذه الضجة والاهتمام.

كما أضافت زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز في تصريح إعلامي، أن الفيديو كان مجرد دعابة مع جمهورها عبر صفحتها على إنستغرام، مؤكدة أنها تتعامل بعفوية مع متابعيها عبر السوشيال ميديا.

"فضيحة"

كذلك شددت على أن من حقها نشر ما ترغب به مادام حسابا شخصيا، ومن لا يعجبه منشوراتها عليه إلغاء المتابعة لا أكثر.

يشار إلى أن موجة كبيرة من السخرية كانت طالت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، على مواقع التواصل في مصر، بعد انتشار الفيديو، حيث بدت وكأنها لا تصدق أنها التقت بالنجم العالمي جون ترافولتا.

واعتبرت بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي موقف المذيعة "فضيحة".