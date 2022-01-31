حورية فرغلي: عانيت من الاكتئاب وكنت أتمنى الموت

بعد رحلة طويلة من العلاج إثر حادث تعرضت له قبل سنوات، أطلت الفنانة المصرية حورية فرغلي مجدداً على جمهورها بالمسلسل الدرامي "أيام" الذي يعرض حالياً على تطبيق "شاهد".

يذكر أن فرغلي كانت تعرضت لحادث أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، حيث سقطت من أعلى الحصان، وهو ما تسبب بمشاكل كبيرة في وجهها، خاصة أنفها. وقد خضعت خلال السنوات الماضية للعديد من العمليات الجراحية التجميلية في أميركا.

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17 عملية

وخلال لقاء مع إحدى القنوات المحلية المصرية، أمس الأحد، تحدثت عن رحلة علاجها في الولايات المتحدة، التي تطلبت إجراء 17 عملية جراحية.

كما أوضحت أنه: "في البداية كنت أظن أنها عملية جراحية واحدة، إلا أنني فوجئت بقول الأطباء إنني أحتاج لـ4 عمليات جراحية على مدار 4 أشهر، مدة كل واحدة منها 12 ساعة"، مؤكدة أنها "كانت أوقات مرهقة جداً".

كذلك أضافت فرغلي أنه بعد العمليات الأخيرة عادت لها حاسة الشم والتذوق مجدداً، لافتة: "ما كنتش عارفة أنا باكل إيه بقالي أربع سنوات. مكنتش بشم أي برفان وكنت بشتريها لو العبوة شكلها حلو من غير ما أعرف ريحتها إيه".

وشددت قائلة: "مكنش هاممني شكلي قد ما كنت عاوزة أعيش، عاوزة أعيش وأشم الروايح وأستطعم الأكل وآخر حاجة كنت بفكر فيها أن شكلي يبقى حلو".

وحدة واكتئاب

كما كشفت فرغلي: "فقدت الثقة بنفسي وبشكلي في السنوات الأربع الماضية. لكن ما كان يهمني أن أستعيد صحتي، وقمت بتغطية جميع المرايا كيلا أنظر في المرآة وأرى وجهي"، مبينة: "عانيت سنوات من الاكتئاب لاختفاء كل من حولي بعد تعرضي للحادث، رغم عشرتنا التي دامت لأكثر من 15 عاماً".

كذلك اختتمت حديثها قائلة: "فقدت الثقة في نفسي وشعرت بالوحدة، لم يكن لدي علاقة عاطفية في حياتي وأعيش وحيدة. كنت بتمنى الموت وبقول لنفسي: واحدة زيي عايشة ليه".