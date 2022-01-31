.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ناصيف زيتون واعداً الخليجيين: انتظروني

  • الخط
ناصيف زيتون
الفنان السوري ناصيف زيتون

ناصيف زيتون واعداً الخليجيين: انتظروني

حفلة السعودية كانت من أجمل ما قدم في مسيرته

بيروت - فاطمة قنيبر

نشر في: آخر تحديث:

بينما يستعد الفنان ناصيف زيتون لإطلاق أكثر من أغنية تباعاً خلال الأسابيع القادمة، وعد جمهوره بمفاجأة يحضرها لهم.

إليسا تتألق.. وتغني لناصيف زيتون: "ع بالي حبيبي" سوشيال ميديا إليسا تتألق.. وتغني لناصيف زيتون: "ع بالي حبيبي"

فقد أعلن النجم السوري أن ألبومه الجديد سيضم وللمرة الأولى، أغنية خليجية.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، أفاد زيتون، أن زيارته الأخيرة للسعودية كانت رائعة، مضيفا أنه أحيا لأول مرة حفلاً غنائياً هناك.

حفلة السعودية أجمل ما قدمت

كما عبّر عن سروره لمشاركته في "موسم الرياض" إلى جانب الفنانة اللبنانية إليسا، مبدياً سعادته بالجمهور السعودي الذي حضر الحفل وأبدى تفاعلاً كبيراً مع أغنياته.

أيضا أكد أن حفله بالمملكة كان من أروع ما قدم، متمنياً إحياء المزيد من الحفلات في السعودية.

ناصيف زيتون
ناصيف زيتون

كذلك شكر هيئة الترفيه التي نظمت الحفل وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ.

إلى ذلك، أوضح أن تجربته بالأغنيات الوطنية كـ"سوريتي هويتي" تركت بصمة كبيرة، مؤكدة أنها تضيف للفنان أشياء كثيرة، فهو يغني للهوية وللناس الذي يحب وللانتماء، ما يدل على إخلاص لوطنه سوريا، متمنياً الغناء لكل البلدان العربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تستطلع آراء أوكرانيين حول الغزو الروسي المحتمل العربية تستطلع آراء أوكرانيين حول الغزو الروسي المحتمل
اكتشف المزيد