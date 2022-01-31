ناصيف زيتون واعداً الخليجيين: انتظروني

بينما يستعد الفنان ناصيف زيتون لإطلاق أكثر من أغنية تباعاً خلال الأسابيع القادمة، وعد جمهوره بمفاجأة يحضرها لهم.

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فقد أعلن النجم السوري أن ألبومه الجديد سيضم وللمرة الأولى، أغنية خليجية.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، أفاد زيتون، أن زيارته الأخيرة للسعودية كانت رائعة، مضيفا أنه أحيا لأول مرة حفلاً غنائياً هناك.

حفلة السعودية أجمل ما قدمت

كما عبّر عن سروره لمشاركته في "موسم الرياض" إلى جانب الفنانة اللبنانية إليسا، مبدياً سعادته بالجمهور السعودي الذي حضر الحفل وأبدى تفاعلاً كبيراً مع أغنياته.

أيضا أكد أن حفله بالمملكة كان من أروع ما قدم، متمنياً إحياء المزيد من الحفلات في السعودية.

كذلك شكر هيئة الترفيه التي نظمت الحفل وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ.

إلى ذلك، أوضح أن تجربته بالأغنيات الوطنية كـ"سوريتي هويتي" تركت بصمة كبيرة، مؤكدة أنها تضيف للفنان أشياء كثيرة، فهو يغني للهوية وللناس الذي يحب وللانتماء، ما يدل على إخلاص لوطنه سوريا، متمنياً الغناء لكل البلدان العربية.