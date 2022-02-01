حريق ببناية وفاء عامر.. والفنانة توجه رسالة لجمهورها

تعرضت البناية التي تسكن فيها الفنانة، وفاء عامر، لحريق بإحدى الشقق السكنية به، صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة.

في التفاصيل، نشرت الفنانة وفاء عامر، منشوراً على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتبت الفنانة "شكراً جزيلاً يا رجالة مرور العجوزة والنجدة ومطافي العجوزة ورجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة والمعاملة عشمنا فيكم.. حريق في العمارة".

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إخماد النيران

ومن جهتها تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة الدقي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق الواقعة، وبصحبتهم سيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وضمان عدم امتداده للبنايات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق في سبب الحريق.

وبمعاينة شقق البناية لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها بسبب الحريق، والاستماع لأقوال مالكيها، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائياً، تمهيداً لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ويذكر أن الفنانة كانت وفاء عامر شاركت في مسلسل "زي القمر"، حيث قدمت بطولة حكاية "إن كبر ابنك" من تأليف حسن صالح وهيبتا ونور حمدى ومن إخراج معتز حسام، وشارك فى البطولة الفنان ناصر سيف، كما تشارك الفنانة في مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة الفنان خالد النبوي والفنانة نور اللبنانية.