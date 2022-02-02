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التنويم المغناطيسي قبل الفيلم.. آخر صيحات السينما بالسويد

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This Handout photo made available by the Goteborg Film Festival taken on January 30, 2022 shows hypnotist Fredrik Praesto addressing the audience prior to the first screening of the Hypnotic Cinema at the Stora Teatern in Gothenburg, Sweden during the Goteborg Film Festival. Scandinavia's largest film festival is offering its audiences screenings after 20 minutes of hypnosis, to stimulate their cinematic experience. (Photo by Valeriia Altareva / Goteborg Film Festival / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / GOTEBORG FILM FESTIVAL / VALERIIA ALTAREVA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
التنويم المغناطيسي قبل عرض الفيلم في مهرجان غوتنبرغ

التنويم المغناطيسي قبل الفيلم.. آخر صيحات السينما بالسويد

زوار مهرجان غوتنبرغ الذين خضعوا للتجربة قالوا إن الأحاسيس انتقلت من "الدخول في نوع من السبات" إلى "تركيز أقوى بكثير" على الفيلم

ستوكهولم – فرانس برس

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يقدّم أكبر مهرجان سينمائي في الدول الاسكندنافية هذا الأسبوع للحاضرين فرصة مشاهدة الأفلام بعد تعريضهم لعملية تنويم مغناطيسي تعزز تجربتهم السينمائية.

السينما حيث خضع زوار مهرجان غوتنبرغ للتنويم المغناطيسي قبل مشاهدة أحد الأفلام
السينما حيث خضع زوار مهرجان غوتنبرغ للتنويم المغناطيسي قبل مشاهدة أحد الأفلام

وقال مدير مهرجان غوتنبرغ السينمائي الذي يُنظم في جنوب غرب السويد يوناس هولمبيرغ: "صمّمنا سينما التنويم لتجربة هذه الطريقة في مشاهدة الأفلام، وذلك بهدف إعادة النظر في أفكارنا حول طريقة عرض الأفلام ولمعرفة كيف تتأثر التجربة عند المشاهدة بطريقة مختلفة".

وأُقيمت الجلسة التجريبية الأولى على بضع عشرات من المشاهدين وذلك أمام جمهور محدود بسبب جائحة كورونا. وأجرى التنويم المغناطيسي فريدريك برايستو ثم شاهد المتفرجون فيلم "لاند أوف دريمز" للمخرجة الإيرانية الأميركية شيرين نشأت.

فريدريك برايستو يجري التجربة
فريدريك برايستو يجري التجربة

وقال الأشخاص الذين أُجريت التجربة عليهم أنّ الأحاسيس انتقلت من "الدخول في نوع من السبات" إلى "تركيز أقوى بكثير" على الفيلم.

وأوضحت جونا بلومبورغ، وهي إحدى المشاهدات اللواتي خضعن للتجربة قائلةً: "نتخلص من الضجيج والتشتيت ونندمج بالفيلم من خلال صوت" برايستو، مضيفةً أنّ المتخصص كان يعطي المتفرجين تعليمات من مثال: ""المسوا ذلك الغرض، اشعروا بذلك الشعور، شموا رائحة ذلك الأمر".

التنويم المغناطيسي قبل عرض الفيلم في مهرجان غوتنبرغ
التنويم المغناطيسي قبل عرض الفيلم في مهرجان غوتنبرغ
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من جهتها، قالت صديقتها لويز نيلسون: "حاولت أن أقوم بالأشياء التي طلبها منّا، كأن نشعر بملمس الأقمشة والجلد والشعر، وغير ذلك. وكان التركيز سهلاً بفضل الجو السائد والظلام التام الطاغي باستثناء ضوء الشاشة".

ويشكّل مهرجان غوتنبرغ السينمائي، الذي تستمر دورته الحالية حتى الأحد المقبل، حدثاً رائداً في التجارب غير العادية. فبهدف التكيّف مع القواعد التي فرضتها جائحة كورونا، قدّم المهرجان في العام الماضي أسبوعاً من العروض لشخص واحد فقط في جزيرة مهجورة، واختيرت لهذه التجربة ممرضة منهكة من جائحة كورونا.

الممرضة التي شاهدت العام الماضي أفلام مهرجان غوتنبرغ على جزيرة نائية
الممرضة التي شاهدت العام الماضي أفلام مهرجان غوتنبرغ على جزيرة نائية
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