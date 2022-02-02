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جثة شاب مجهول ومقتول.. تشعل مواجهة بين ليلى علوي وغادة عادل

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ليلى علوي وغادة عادل في منورة بأهلها
ليلى علوي وغادة عادل في منورة بأهلها

جثة شاب مجهول ومقتول.. تشعل مواجهة بين ليلى علوي وغادة عادل

تدور أحداث مسلسل "منورة بأهلها" الذي سيعرض على منصة "شاهد VIP" حول التحقيق بجريمة قتل غامضة

القاهرة - أحمد الريدي

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ينطلق بغد غد الجمعة عرض المسلسل المصري الجديد "منورة بأهلها"، الذي تشارك في بطولته كلِ من ليلى علوي وغادة عادل وباسم سمرة وأحمد السعدني، وذلك عبر منصة "شاهد VIP".

وهذا المسلسل هو أول عمل درامي من إخراج يسري نصر الله، وهو من تأليف محمد أمين راضي. وتدور أحداثه حول جريمة غامضة، بعد اكتشاف في إحدى الشقق جثة شاب مجهول الهوية ومقتول، ليبدأ وكيل النائب العام بالتحقيق ولتتكشف أحداث مريبة وغامضة. يذكر أن أحداث المسلسل تبدأ في عام 1994 وتستمر حتى عام 2010.

ليلى علوي في منورة بأهلها
ليلى علوي في منورة بأهلها

وقد أعربت ليلى علوي، بطلة المسلسل التي تؤدي فيه دور "سلوى"، عن سعادتها بالعمل مع يسري نصر الله و"أسلوبه السينمائي الممتع الذي يقوم بتطبيقه في الدراما"، معتبرةً أن هذا العمل "جديد من حيث الفكرة والمضمون".

وأوضحت ليلى علوي أنها لم تلعب طيلة مشوارها الفني أي شخصية مشابهة للدور الذي تلعبه في "منورة بأهلها"، مؤكدةً أن الجمهور سيتفاجأ من الدور، خاصةً وأنها تؤدي شخصية قاسية.

من جانبها، أشادت غادة عادل بنص المسلسل، مؤكدةً أنه أحد أجمل السيناريوهات التي قرأتها، مضيفةً أن هذا العمل يضم عدد من الممثلين الذين تلتقي بهم للمرة الأولى في مشوارها الفني.

ليلى علوي وباسم سمرة في منورة بأهلها
ليلى علوي وباسم سمرة في منورة بأهلها
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وأوضحت غادة عادل أن الكاتب محمد أمين راضي دائماً ما يضعها "في اختبارات صعبة" ويرشحها للعب أدوار جديدة. وهي تقدم في "منورة بأهلها" دور "عليا" وهي شابة تحلم بأن تصبح ممثلة، فيتطرق المسلسل إلى الأحداث التي ستمر بها حتى تصل إلى الشهرة.

ويحتوي المسلسل على العديد من المواجهات التي تجمع غادة عادل بليلى علوي، خاصةً وأن الأخيرة تقدم الشخصية "الأكثر شراً" وتصطدم خلال الأحداث كثيراً بغادة عادل.

من جهته، يقدم أحمد السعدني دور "آدم عبد الفتاح" وكيل النائب العام الذي يتولى التحقيق، وهو محقق "من نوع خاص" حيث كان دائماُ ما يرغب في ممارسة الفن، لذلك يتعامل مع القضايا بطريقة مختلفة.

أما باسم سمرة فيقدم دور "عادل" وهو رسام ومصمم أزياء يهتم بمظهره وإطلالته كما يهتم بمظهر من حوله.

ليلى علوي في منورة بأهلها
  • ليلى علوي في منورة بأهلها
  • باسم سمرة في منورة بأهلها
2 صور
ليلى علوي في منورة بأهلها
ليلى علوي في منورة بأهلها
باسم سمرة في منورة بأهلها
باسم سمرة في منورة بأهلها
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