بعد التصريحات.. عباس النوري إلى المحاكم

لا يزال الفنان السوري عباس النوري تحت الأضواء هذه الفترة، فما إن هدأت تداعيات تصريحاته الأخيرة حول الوضع المعيشي في البلاد، حتى طالته زوبعة أخرى.

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فقد أعلن المنتج الفني وصاحب شركة "قبنض" للإنتاج، محمد قبنض، أنه سيرفع دعوى ضد النوري، وقال في لقاء صحافي إنه سيواجه نجم "باب الحارة" في المحاكم، وذلك بعد أن تبادلا الدعاوى القضائية بسبب خلاف في أحد المسلسلات.

وكشف أن الدعاوى بدأت بينهما، بعد شكوى قدمها النوري للمحكمة بسبب تراتبية اسمه على شارة إحدى المسلسلات، مطالباً بـ 800 مليون ليرة سورية كعطل وضرر، فرد عليه المنتج بدعوة أخرى.

وعند طلب تعليق منه على تصريحات عباس النوري الأخيرة والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد، قال قبنض باللهجة السورية: "عباس النوري ما بسمعله شي، شو ما حكى ما بسمعله".

ضجة واسعة جداً

يذكر أن محمد قبنض، يعد أحد أبرز رجال الأعمال السوريين الداعمين لنظام الأسد، وهو عضو في مجلس الشعب السوري لدورة عام 2016.

وكانت تصريحات إذاعية للنوري قد أثارت ضجة واسعة جداً في البلاد الأسبوع الماضي، وصلت إلى حذف اللقاء نهائياً من جميع حسابات المحطة.

فيما طالب بعض "الشبيحة"، بتحرك واسع ومنسق ضد النوري، وسط تهديد من آخرين بالتحرك قضائياً ضده.

والنوري يعتبر أحد أهم الفنانين السوريين، ومكانته في الصف الأول تماماً، وله أعمال حقق فيها بدور البطولة نجاحاً واسعاً على مستوى الوطن العربي، أهمها "باب الحارة"، أما آخر أعمال فكان "حارة القبة" والذي عرض في رمضان الماضي.