شاهد.. زوجة طلال مداح تكشف سر أغنية "قصري بُعد المسافة"

كشفت زوجة الفنان السعودي الراحل، طلال مداح، تفاصيل عن علاقتها بالراحل، وسر قصة أغنية "قصري بعد المسافة"، التي غناها ولحنها طلال عام 1989، وهي من كلمات الشريف منصور.

وقالت مها عبدالعزيز آخر زوجات الفنان السعودي، في لقاء مع برنامج "MBC في أسبوع"، إنها تعرفت على طلال مداح خلال رحلة إلى أبوظبي، وبعد عودتها إلى مصر، تزوجا خلال أسبوع.

مادة اعلانية

كما روت قصة أغنية "قصري بعد المسافة، وقالت إنها غضبت ذات مرة وطلبت من الراحل السفر إلى مصر لأخذ إجازة، مضيفة "نزلت وأنا زعلانة وبعد ما سافرت، كان عنده كاتب الكلمات صديقه المقرب وحكى معه عن المشكلة، وقال له إنها زعلت وسافرت وما أعرف كيف أكلمها".

كما تابعت: "صديقه كتب كلمات الأغنية على حسب ما هو قال له عن المشكلة التي كانت بيني وبينه"، وأكملت: "كتبها ولحنها في الليل واتصل عليّ تاني يوم سمعني الأغنية في التلفون، وقال لي اسمعي هذي الأغنية سويتها عشانك وسمعتها وفي نفس اليوم حجزت ورجعت".

وتقول بداية الأغنية "قصري بعد المسافة.. لا تطول.. وارحمي قلبًا يعذبه الحنين.. تعرف عيوني عيونك وش تقول.. أصدق الأقوال.. مصدره العيون".

يذكر أن طلال مداح، مطرب وملحن سعودي ولد في مكة 5 أغسطس عام 1940م، وتوفي في 11 أغسطس من العام 2000.

وأثر الراحل كثيرا على الثقافة العربية وهو رائد الحداثة بالأغنية السعودية وأحد أبرز فناني المملكة، كان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن.

وعُرف بألقاب متعددة منها: الحنجرة الذهبية، وقيثارة الشرق، وصوت الأرض، وفارس الأغنية السعودية.