وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم الخميس، الفنانة المصرية الكبيرة عايدة عبدالعزيز، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

عايدة عبد العزيز تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، كما حصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن، وعملت مدرسة بعد تخرجها في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، بوزارة التربية والتعليم ومشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.

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وقدمت الراحلة، عددا من الأعمال السينمائية أبرزها: "النمر والأنثى" مع الزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، وفجر الإسلام، وخلطة فوزية، وكشف المستور، وبوابة إبليس، والحرامي والعبيط، وخرج ولم يعد".

من أبرز أعمالها التليفزيونية: "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".

كما شاركت في مسرحيات "دائرة الطباشير"، و"ملك يبحث عن وظيفة"، و"النجاة"، و"المهاجر"، و"لعبة السلطان".