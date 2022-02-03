وفاة مرعبة لزوجة لاعب كرة قدم شهير في حفل موسيقي

في حادثة صادمة، لقيت زوجة لاعب كرة القدم من باراغواي، إيفان توريس Ivan Torrres، العارضة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي كريستينا فيتا أراندا، مصرعها بطريقة مرعبة جراء حادث إطلاق نار في حفل موسيقي.

وأُصيبت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا، برصاصة في رأسها، يوم الأحد أثناء حضور مهرجان موسيقي في أسونسيون عاصمة باراغواي مع زوجها، حيث اندلع إطلاق النار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

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كما أسفر إطلاق النار أيضا عن إصابة أربعة آخرين نُقلوا على إثر ذلك للمستشفى، وقالت السلطات إن الجُناة كانوا يبحثون عن خوسيه لويس بوغادو كيفيدو، المعروف باسم "كوري"، وهو مهرب ممنوعات صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، حسبما أفادت BBC.

رصاصة عن طريق الخطأ

وصرح النائب العام بينيشيو راميريز، مدير شرطة مقاطعة كورديليرا بـ باراغواي، أن السلطات تعتقد أن الهدف كان "شخصًا آخر"، وأن كريستينا أُصيبت برصاصة عن طريق الخطأ، حيث كانت تقف بالقرب منه.

من جانبه، نشر لاعب البارغواي الشهير، الخبر في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "كانت إحدى أولويات كريستينا أن تكون قريبة من متابعيها"، موضحاً أن المعجبين يمكنهم الحضور لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها في منزلهما في أسونسيون.

يُذكر أن كريستينا فيتا أراندا لديها ثلاثة أطفال من زوجها لاعب كرة القدم إيفان توريس، وأعلنت في منشور على إنستغرام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنهما انفصلا بعد 10 سنوات من الزواج، ورغم ذلك، أفادت مصادر أن الزوجين كانا يعملان على إصلاح علاقتهما الزوجية عندما ماتت كريستينا.

وشارك إيفان مقطع فيديو تكريمًا لزوجته الراحلة، وكتب: "هذه هي الطريقة التي سأتذكرك بها، بتلك الابتسامة الجميلة وهذا القلب الكبير، سأفتقدك كثيرًا".