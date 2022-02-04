.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاة مخرج مدرسة المشاغبين.. رحيل جلال الشرقاوي عن 88 عاماً

  • الخط
جلال الشرقاوي (أرشيفية)

وفاة مخرج مدرسة المشاغبين.. رحيل جلال الشرقاوي عن 88 عاماً

كان أصيب بكورونا منذ أكثر من 10 أيام

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

غيب الموت المخرج المسرحي المصري، جلال الشرقاوي، الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاماً، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت ابنته عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض ثقافة وفن وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

يذكر أن الشرقاوي كان أصيب بكورونا منذ أكثر من 10 أيام، وتم نقله إلى المستشفى ومكث في العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة.

نبذة عنه

جلال الشرقاوي من مواليد 14 يونيو 1934، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا عام 1962.

بدأ مسيرته المهنية بإخراج عمله الأول "أرملة وثلاث بنات "عام 1965. كما أخرج عدداً كبيراً من المسرحيات منها "دستور يا أسيادنا"، و"عطية الإرهابية"، و"قصة الحى الغربي"، فيما تظل مسرحية "مدرسة المشاغبين" أشهر المسرحيات الكوميدية التي قام بإخراجها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قوات الشرعية تواصل الضغط على ميليشيا الحوثي بمعسكر أم ريش قوات الشرعية تواصل الضغط على ميليشيا الحوثي بمعسكر أم ريش
اكتشف المزيد