أقسمت أنها لا تعرفه.. هذا رد محمد رمضان على نوال الزغبي

من يتابع أخبار النجم المصري، محمد رمضان، يعلم تماماً أن تصريحات الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، لن تمر معه مرور الكرام.

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فقد سخر الـ"نمبر 1"، من صاحبة "القوية" بسبب تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها مؤخراً، وعلى ما يبدو أثارت استفزازه. بأن نشر الجمعة، عبر حسابه في "إنستغرام" جزءا من كلام الزغبي الذي أقسمت فيه أنها لا تعرفه ولم تسمع عنه من قبل ولم يسبق لها أن شاهدت أعماله عند سؤالها عن رمضان، معلقاً: "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".

وأرفق محمد رمضان مع رده على نوال الزغبي مقطعا مصورا يدمج فيه مشهدا من أغنيته "نمبر وان"، والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته "مصباح علاء الدين"، والذي يردد فيه: "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من وراءك".

يذكر أن كلام النجمة الذهبية، نوال الزغبي، كما يطلق عليها، جاء في لقاء إعلامي على فضائية مصرية الشهر الماضي، وخلال الحلقة سألتها المذيعة عن رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم عمل يجمعها معه، فردت قائلة: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

لترد عليها مقدمة البرنامج بأن رمضان له شهرة واسعة جداً، فردت نوال ساخرة باللهجة المصرية: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".