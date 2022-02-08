صورة لابنة عمرو دياب.. تستعد للزفاف من خطيبها البريطاني

بعد 6 أشهر من إعلان خطبتها، أعلنت ابنة عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا "نور"، أن الاستعدادات للزواج من خطيبها الشاب البريطاني كيران وودرورد، جارية حالياً.

ونشرت نور صورة لها من حفل تقديم خاتم خطوبتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أمس الاثنين، وكتبت: "الجنة على أرضي... حالياً يتم التخطيط لحفل الزفاف".

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فيما انهالت رسائل التهاني والتبريكات على ابنة "الهضبة" من الجمهور، وأيضا شقيقتها جنا دياب، فيما لم توضّح العروس موعد زفافها بتاريخ محدّد.

يذكر أنه في العاشر من شهر أغسطس 2021، أعلنت نور خطوبتها في فيديو بثته عبر حسابها على إنستغرام، وقالت وقتها إنها ستعلن خبرا جديدا للجمهور، وظهرت وهي في القطار، معلقة بأنها ستنتقل إلى جنوب لندن مع خطيبها، وهي متحمسة وسعيدة للغاية به.

فرط الحركة والانتباه

وفي وقت سابق ظهرت ابنه عمرو دياب في بث مباشر عبر "انستغرام"، للرد على تساؤلات عدد من متابعيها وجمهورها، حيث شاركها في جانب من اللقاء خطيبها، لتكشف كواليس تحضيراتها لحفل زفافها خلال الفترة المقبلة وحول دراستها.

وعلى جانب آخر، فجرت نور مفاجأة منذ عدة أسابيع، بإعلانها إصابتها بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، سائرة على خطى شقيقتها جنى التي أعلنت بدورها قبل أشهر قليلة إصابتها بنفس المرض.