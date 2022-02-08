شاهد إليسا تبكي على المسرح.. وفستانها القصير يثير الجدل

في جولتها الفنية في الولايات المتحدة الأميركية، عادت النجمة اللبنانية، إليسا، بعد غياب استمر 7 سنوات، لتحيي مجموعة من الحفلات في أبرز المدن الأميركية، كان آخر حفل ظهرت فيه صاحبة "أجمل احساس"، وهي تذرف دموعها على المسرح أمام جمهورها.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للنجمة الشهيرة وهي تبكي أثناء أداء أغنيتها الشهيرة "يا مرايتي"، خلال حفلها الغنائي في "سان دييغو، كاليفورنيا"، يوم الأحد، وذلك بعد غياب دام 7 سنوات.

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وظهرت بداية صاحبة "بدي دوب"، وهي منسجمة بأداء الأغنية لكنها ما لبثت أن تأثرت وبدأت تبكي خلال غناء مقطع "تعبت من غدر البشر"، ليكمل الجمهور عنها الغناء.

كما ظهرت إليسا في الحفلة بفستان أسود مع فتحة جانبية، وكان لافتاً أنها خلعت حذاءها وغنت حافية القدمين.

هذا وتعتبر حفلة "سان دييغو، كاليفورنيا" هي الحفلة الثانية للنجمة اللبنانية ضمن جولتها في الولايات المتحدة المقررة من 4 فبراير حتى 16 فبراير.

وكانت إليسا قد أحيت قبل يومين حفلا في هيوستن، تكساس وتحديداً في مركز AYVA في 4 فبراير 2022، وقدمت مجموعة من أجمل أغنياتها، وارتدت فستانا ذهبيا قصيرا في الحفل، لاقى الكثير من الانتقادات حيث اعتبره البعض بأنه أصغر من مقاسها، حيث بدا ضيقا وقصيرا بشكل لا يناسب جسدها، حسب وصف متابعينها.

هذا ومن المقرر أيضا أن تلتقي إليسا جمهورها ليلة 11 فبراير في "ديترويت، ميشيغان" ضمن جولتها الأميركية بمناسبة عيد الحب.

كما تحيي حفلها الرابع في عيد الحب في رحلة بحرية بين 12 و16 فبراير، وتتنقل فيها بين "ميامي فلوريدا" إلى "جزر البهاما".