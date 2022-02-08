خانها خطيبها قبل الزفاف بقليل وألم طوال الحياة.. فريال يوسف تكشف

كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف عن تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها أثناء تصويرها أحد الأعمال الفنية في مصر، وذلك من خلال تصريحاتها الإعلامية أمس الاثنين مع إحدى القنوات المحلية المصرية.

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وصرحت يوسف عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لعامين متتاليين، موضحة أنها تعرضت لإصابة شديدة نتيجة سقوطها من أعلى الحصان أثناء تصويرها مشهداً في عمل فني، وتعرضت لكسر في فقرة وغضروف في الظهر.

وأضافت أن السقوط وقع أثناء استعدادها لمسلسل تاريخي، حينها كانت تتدرّب على ركوب الخيل، ما تسبب بإصابتها ليستمر الألم طوال حياتها بجانب تلقيها العلاج.

إصابة أثناء التصوير

وأوضحت أن الحادث كانت أثناء تصويرها فيلم "محمد حسين" مع الفنان محمد سعد، كاشفة أنها أكملت التصوير بالمسكنات.

وأضافت الفنانة سبب انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف بشهور قليلة، موضحة أنها تعرضت للخيانة واكتشفت الأمر قبل زفافها بـ3 أشهر.

كما تابعت أنها لم تسامح خطيبها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة وأثناء تجهيزها لفستان الزفاف، مضيفة "لم أسامحه على تلك الخيانة على الرغم من أني أحبه".

مواصفات شريك حياته

إلى ذلك، أشارت الفنانة فريال إلى أن مواصفات شريك حياتها الذي تتمناه أن يكون راقياً وطموحاً ومثقفاً.

أما عن أعمالها، فأوضحت فريال أنها نادمة على المشاركة في مسلسل "أسرار" ومسلسل "الضاهر"، مشيرةً إلى أنها لم تأخذ حقها، ففي مسلسل أسرار أخدت نصف الأجر، والظاهر لم تأخذ أجرها كاملا، وأنها تفضل من أعمالها الفنية دورها في مسلسل "أفراح القبة".

إلى ذلك أضافت أنها تحدد لنفسها الخطوط الحمراء فيما تقدمه من أعمال فنية، موضحة أنها غير راضية عن بعض الأفلام التي شاركت فيها، وتتمنى العمل مع المخرج شريف عرفة أو مروان حامد، ومن الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز.