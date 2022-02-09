.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

والد حسام حبيب يزيد الغموض.. و"حياة شيرين الزوجية" تثير الحيرة

  • الخط
والد حسام حبيب برفقة شيرين

والد حسام حبيب يزيد الغموض.. و"حياة شيرين الزوجية" تثير الحيرة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بعودة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى زوجها حسام حبيب من جديد.

وتلك الأخبار انتشرت بسبب بيان مجهول المصدر تم إرساله إلى عدد من الصحافيين، يزعم فيه صاحبه أن شيرين عبد الوهاب عادت إلى زوجها من جديد، مع توجيهه المباركة للثنائي.

مفاجأة مدوية.. هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب؟ ثقافة وفن مفاجأة مدوية.. هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب؟

بدورها، نفت شيرين عبد الوهاب بشكل قاطع ما تم تداوله من أخبار تتعلق بحياتها الشخصية، من خلال بيان نشرته عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية.

ويبدو أن حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، قرر أن يدخل إلى ساحة الجدل المثار، خاصة أن أزمة كبرى تسبب فيها هو بين الثنائي وقت أن كانا معا.

تعليق والد حسام حبيب
تعليق والد حسام حبيب

حيث علق الوالد على الضجة المثارة من خلال حسابه على "فيسبوك" وكتب قائلا "بجد رجعوا؟.. محدش قالي"، ليزيد من موجة التكهنات الخاصة بالأمر.

خاصة أن البعض شارك في التعليقات ووجه له المباركة، دون أن يرد هو أو يوضح حقيقة ما جرى، وهل لديه معلومات بخصوص عودتهما أم أن النفي الخاص بشيرين حسم الأمر.

وما زاد من حيرة البعض هو الجملة التي وردت في بيان شيرين، والتي أكدت فيها أنها الوحيدة صاحبة الحق في الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وهو ما فسره البعض بأن هناك مشهدا في الأزمة لم يتم الكشف عنه بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية كانت انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، ما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين حينها عن شروط العودة إلى حسام: "تتطلب معجزة"، نافية ما نُشر على لسان والده عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بماذا تهدف طهران من وراء تجربتها الصاروخية الجديدة؟ بماذا تهدف طهران من وراء تجربتها الصاروخية الجديدة؟
اكتشف المزيد