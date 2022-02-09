والد حسام حبيب يزيد الغموض.. و"حياة شيرين الزوجية" تثير الحيرة

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بعودة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى زوجها حسام حبيب من جديد.
وتلك الأخبار انتشرت بسبب بيان مجهول المصدر تم إرساله إلى عدد من الصحافيين، يزعم فيه صاحبه أن شيرين عبد الوهاب عادت إلى زوجها من جديد، مع توجيهه المباركة للثنائي.
بدورها، نفت شيرين عبد الوهاب بشكل قاطع ما تم تداوله من أخبار تتعلق بحياتها الشخصية، من خلال بيان نشرته عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية.
ويبدو أن حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، قرر أن يدخل إلى ساحة الجدل المثار، خاصة أن أزمة كبرى تسبب فيها هو بين الثنائي وقت أن كانا معا.
حيث علق الوالد على الضجة المثارة من خلال حسابه على "فيسبوك" وكتب قائلا "بجد رجعوا؟.. محدش قالي"، ليزيد من موجة التكهنات الخاصة بالأمر.
خاصة أن البعض شارك في التعليقات ووجه له المباركة، دون أن يرد هو أو يوضح حقيقة ما جرى، وهل لديه معلومات بخصوص عودتهما أم أن النفي الخاص بشيرين حسم الأمر.
وما زاد من حيرة البعض هو الجملة التي وردت في بيان شيرين، والتي أكدت فيها أنها الوحيدة صاحبة الحق في الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وهو ما فسره البعض بأن هناك مشهدا في الأزمة لم يتم الكشف عنه بعد.
بيان:— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 9, 2022
تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية كانت انفصلت رسميا عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، ما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شيرين حينها عن شروط العودة إلى حسام: "تتطلب معجزة"، نافية ما نُشر على لسان والده عن وجود مفاوضات للعودة، ووصفته بالكذب والافتراء.
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