محامي شيرين يحسم الجدل حول عودتها لطليقها حسام حبيب

حسم محامي الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، الخميس، الجدل حول عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال مداخلة مع برنامج "صباح العربية".

وقال أستاذ القانون د. حسام لطفي إن من سرّب خبر عودة شيرين لزوجها يتحمل مسؤولية ذلك، مشدداً بالقول: "سنتخذ الإجراءات القانونية" ضد مروجي تلك الأخبار.

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وأكد أن هناك بعض الأشخاص الذين سمّاهم "دعاة شهرة" يعشقون إقحام أنفسهم في حياة الفنانين والمشاهير مدعين علمهم بتفاصيل عن حياتهم، لكن للأسف هم يسيئون للفنان وللجمهور.

وشدد على أن الفنانة شيرين شددت في بيانها على أن "حياتها خط أحمر".

وبسؤاله مباشرة عن صحة عودة الفنانة شيرين إلى الفنان حسام حبيب، رد بالقول إن "من سيعلن هذا الخبر بالنفي أو الإيجاب هي الفنانة شيرين.. وهي قد أعلنت أن هذا الخبر غير صحيح ويجب على وسائل الإعلام التعامل مع ذلك الخبر على أنه من مصدر مسؤول"، مشدداً على أنه أمر يخص الفنانة شيرين وحدها وهو ليس من دوره أن يتنبأ بما قد يحدث مستقبلاً.

وأنهى اللقاء مع "العربية" بالقول إن "هذه المعلومة ليست صحيحة".

بيان:

تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) February 9, 2022

ومازالت قصة شيرين وطليقها مثار جدل واسع، بعد أن خرجت أنباء تتحدث عن عودتهما إلى بعضهما البعض، وذلك قبل أن تخرج شيرين بنفسها عبر بيان تؤكد فيه أن كافة الأخبار التي يتم تداولها عن حياتها الشخصية غير حقيقية، وأنها وحدها من يملك الإعلان عن أية تفاصيل تخص حياتها الزوجية.

ولم تمر سوى ساعات حتى أطلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عبر برنامجها لتتحدث عن خبر الساعة، وتتناول ما يتم من محاكمة للفنانين عبر السوشيال ميديا.

وأعربت عن رفضها كل ما يجري من محاكمة لشيرين عبدالوهاب بعد خروج خبر عودتها لحسام حبيب، رغم خروج شيرين بعدها لنفي الأمر، ولكنه فجر أزمة كبرى بسبب تعليقات البعض السلبية، وهو ما ترفضه الإعلامية المصرية.