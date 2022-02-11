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الفنان أحمد حلاوة بحالة صحية خطرة بسبب مضاعفات كورونا

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أحمد حلاوة
الفنان أحمد حلاوة
فيروس كورونا

الفنان أحمد حلاوة بحالة صحية خطرة بسبب مضاعفات كورونا

انطلق نشاط الفنان من خلال المسرح وقدم خلال مسيرته ما يزيد عن 200 عمل فني تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا

القاهرة - أحمد الريدي

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ساد الحزن في الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن إصابة الفنان المصري أحمد حلاوة بفيروس كورونا المستجد، ونقله للمستشفى في حالة خطرة.

وتم الإعلان عن هذا الخبر من قبل أحد تلاميذ حلاوة، الذي طلب من الجميع الدعاء للفنان المصري كي يتجاوز هذه المحنة الشديدة، خاصة أنه يعاني من مضاعفات الإصابة.

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

من جهتها، أكدت آية حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، أن والدها في حالة خطيرة، وطلبت من الجميع الدعاء له، كي يتخطى هذه الأزمة الصحية.

من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن "الفنان المصري أحمد حلاوة يتواجد في مستشفى العزل بالوقت الحالي".

وأكدت أن حالة حلاوة الصحية "صعبة"، لكنها أعربت عن أملها في أن يتجاوز المرض، وأن ويعود إلى محبيه مرة أخرى.

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة
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يذكر أن أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان الراحل فايز حلاوة. وهو من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصل على عدة شهادات أهمها درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، وكذلك العديد من الشهادات في مجال التمثيل. وهو يقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب بجامعة حلوان حالياً.

وانطلق نشاطه الفني من خلال المسرح، وقدم خلال مسيرته ما يزيد عن 200 عمل فني، كان آخرها ظهوره في فيلم "أحمد نوتردام" برفقة رامز جلال في العام الماضي.

ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها حلاوة مسلسلات "رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة" و"أهل كايرو". وقد اشتهر حلاوة بتقديمه للأدوار الكوميدية إلى جانب التراجيديا.

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