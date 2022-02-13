مخرج مصري شهير: "بفرح لما الجمهور يناديني بزوج الممثلة"

قال المخرج المصري هادي الباجوري، إن زوجته الفنانة ياسمين رئيس دخلت عالم الفن من خلاله، وبعدها انطلقت بقوة، مضيفا: "ياسمين شاطرة أوي، وفكرة إن حد يقول عليها إنها بتشتغل عشان جوزها بقت حاجة صعبة أوي".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر": "أنا بيقولوا عليّا (جوز الممثلة)، ففي أوقات أبقى ماشي في حتة والناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي، فيقولولي (مش حضرتك جوز ياسمين رئيس؟)، فأرد وأقول (أيوه)، وبتبسط أكيد، ما هي مراتي مشهورة".

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كما أضاف: "لو مراتك ناجحة لازم تبقى مبسوط لنجاحها، وده الطبيعي، ولو عملت غير كده تبقى ناقص، نجاحها من نجاحك، زي ما نجاحك من نجاحها".

ويعرض لهادي الباجوري حاليا مسلسل "البحث عن علا" من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، ويشارك في البطولة سوسن بدر، وهاني عادل، ومحمود الليثي، وندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم يسرا، خالد النبوي، وفتحي عبدالوهاب.

كما يُعرض لهادي الباجوري في دور العرض فيلم "قمر 14" بطولة: خالد النبوي، شيرين رضا، غادل عادل، خالد أنور، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عن مجموعة من القصص التي يكتشف الجمهور في النهاية العلاقة التي تربط بينها.