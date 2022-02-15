.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أعلى اسم فنان عربي.. ما قصة محمد رمضان وتيك توك؟

  • الخط
محمد رمضان (أرشيفية من فرانس برس)
محمد رمضان

أعلى اسم فنان عربي.. ما قصة محمد رمضان وتيك توك؟

نشر رمضان مقطع فيديو يبارك فيه لبلاده وجمهوره، ليعلن من خلاله أن مشاهداته عبر موقع "تيك توك" تجاوزت 5 مليارات مشاهدة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

اجتياح واسع لشبكات التواصل الاجتماعي يحققه الفنان المصري محمد رمضان، ما يجعله دائما محل جدل كبير بين الجمهور سواء تعلق الأمر بنشاطه الفني أو حياته الخاصة.

وبعيدا عن "فيسبوك" و"إنستغرام" أحدث رمضان ضجة واسعة عبر موقع "تيك توك"، وهو ما حرص على توثيقه عبر حسابه على "إنستغرام".

ونشر رمضان مقطع فيديو يبارك فيه لبلاده وجمهوره، ليعلن من خلاله أن مشاهداته عبر موقع "تيك توك" تجاوزت 5 مليارات مشاهدة.

وقال رمضان في الفيديو: "مبروك لبلدي أولا ثم مبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاغ محمد رمضان على تيك توك 5 مليارات مشاهدة".

وتابع ليؤكد أنه أصبح أعلى اسم فنان عربي مشاهدة على "تيك توك"، ليتلقى بعدها المباركة والتهنئة من قبل زملائه وجمهوره على ما حققه.

وعبر موقع "تيك توك" نشر رمضان فيديو جديدا يوجه من خلاله الشكر لجمهوره عبر المنصة نفسها، كما وجه الشكر لإدارة "تيك توك" في الشرق الأوسط بسبب النجاح الذي حققه.

وتأتي احتفالات رمضان بعد أيامه من طرح أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية" التي احتلت صدارة الأغاني الرائجة في مصر خلال الأيام السبع الماضية عبر موقع "يوتيوب".

تعديل الإضاءة الداخلية بالمنزل.. حيلة مدهشة لإنقاص الوزن صحة تعديل الإضاءة الداخلية بالمنزل.. حيلة مدهشة لإنقاص الوزن

كما يواصل رمضان خلال هذه الأيام تصوير مسلسله الجديد "المشوار" الذي تشاركه بطولته دينا الشربيني ويستعد لعرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر خلال الساعات الماضية كواليس لقاء جمهوره في عدد من المناطق الشعبية، وحديثهم معه ودعواتهم له، والتقاط الصور التذكارية بصحبته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شاهد.. تحرير مواقع من الحوثيين في ميمنة جبال الردهة بمأرب شاهد.. تحرير مواقع من الحوثيين في ميمنة جبال الردهة بمأرب
اكتشف المزيد