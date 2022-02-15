أعلى اسم فنان عربي.. ما قصة محمد رمضان وتيك توك؟

اجتياح واسع لشبكات التواصل الاجتماعي يحققه الفنان المصري محمد رمضان، ما يجعله دائما محل جدل كبير بين الجمهور سواء تعلق الأمر بنشاطه الفني أو حياته الخاصة.

وبعيدا عن "فيسبوك" و"إنستغرام" أحدث رمضان ضجة واسعة عبر موقع "تيك توك"، وهو ما حرص على توثيقه عبر حسابه على "إنستغرام".

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ونشر رمضان مقطع فيديو يبارك فيه لبلاده وجمهوره، ليعلن من خلاله أن مشاهداته عبر موقع "تيك توك" تجاوزت 5 مليارات مشاهدة.

وقال رمضان في الفيديو: "مبروك لبلدي أولا ثم مبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاغ محمد رمضان على تيك توك 5 مليارات مشاهدة".

وتابع ليؤكد أنه أصبح أعلى اسم فنان عربي مشاهدة على "تيك توك"، ليتلقى بعدها المباركة والتهنئة من قبل زملائه وجمهوره على ما حققه.

وعبر موقع "تيك توك" نشر رمضان فيديو جديدا يوجه من خلاله الشكر لجمهوره عبر المنصة نفسها، كما وجه الشكر لإدارة "تيك توك" في الشرق الأوسط بسبب النجاح الذي حققه.

وتأتي احتفالات رمضان بعد أيامه من طرح أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية" التي احتلت صدارة الأغاني الرائجة في مصر خلال الأيام السبع الماضية عبر موقع "يوتيوب".

كما يواصل رمضان خلال هذه الأيام تصوير مسلسله الجديد "المشوار" الذي تشاركه بطولته دينا الشربيني ويستعد لعرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر خلال الساعات الماضية كواليس لقاء جمهوره في عدد من المناطق الشعبية، وحديثهم معه ودعواتهم له، والتقاط الصور التذكارية بصحبته.