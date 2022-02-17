شمس الكويتية تثير جدلاً.. لماذا تحاول الاعتداء على شاب؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة اعتداء الفنانة شمس الكويتية على شاب بالضرب، من دون معرفة الأسباب لأن الفيديو صامت.

وأظهر الفيديو الفنانة الكويتية وهي بحالة غضب شديد، تحاول الاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب، فيما كان شخص آخر يحاول إمساكها لمنعها من إيذاء الشاب الذي حاول تجنبها قدر المستطاع لدرجة الزحف على الأرض للابتعاد عنها.

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وأثار المقطع جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل المتابعون عن أسباب وملابسات الاعتداء، فيما فسر آخرون ما حدث بأنه قد يكون جزءا من مشهد تمثيلي لم يكشف عنه.

هذا ولم يصدر أي توضيح من النجمة الكويتية بخصوص الفيديو.

الفنانة #شمس_الكويتية تفقد السيطرة على نفسها وتعتدي على أحد الأشخاص.. غير واضح سبب الشجار لكن يرجح أن يكون مشهد تمثيلي.. فيما لم يصدر أي توضيح من النجمة الكويتية @shamsofficial pic.twitter.com/lsIo89pwG0 — Mix Celebr (@mixcelebr) February 17, 2022

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة شمس الكويتية الجدل، حيث أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، رغبتها الزواج من مؤسس مايكروسوفت الملياردير الأميركي بيل غيتس، وكتبت "أنا أعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟".