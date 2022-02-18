شاهد.. فنان مصري يحول سيارته لمحل لبيع المشروبات

أعلن الفنان المصري، كريم الحسيني، تحويل سيارته لمحل صغير لبيع المشروبات الساخنة للطلاب لتحسين دخله.

وكشف فيديو قيام الفنان الشاب بإعداد المشروبات الساخنة في سيارته بالقرب من إحدى الجامعات المصرية وبيعها للطلاب، حيث يقوم بجانب عمله في الفن بإلقاء محاضرات في كلية الإعلام.

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إلى هذا، قال الفنان لـ"العربية.نت" إنه مع اقتراب شهر رمضان ولقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه لجأ لإقامة هذا المشروع الصغير لتحسين دخله وزيادة موارده من ناحية ولخدمة طلابه الذين يقوم بالتدريس لهم وتقديم المشروبات لهم بسعر مناسب.

وأضاف أن العمل ليس عيبا ولا يوجد به ما يسيء له خاصة أنه يقدم المشروبات لطلابه الذين يحبهم ويقدرهم.



كريم الحسيني مع عبد المنعم مدبولي كريم الحسيني مع فؤاد المهندس

كريم الحسيني، من مواليد العالم 1984بدأ التمثيل منذ الصغر في عدد من الأفلام السينمائية ومنها المولد واللعب مع الكبار وشمس الزناتي مع عادل إمام والجراج مع نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي ومعالي الوزير مع أحمد زكي.

تخصص مؤخرا في الدراما التلفزيونية وشارك في عشرات المسلسلات كان آخرها "اللي مالوش كبير".