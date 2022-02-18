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مصاب بسرطان في المخ.. تطورات حالة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

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زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب

مصاب بسرطان في المخ.. تطورات حالة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

دبي - العربية.نت

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في جديد تطورات الحالة الصحية للفنان المصري، زكي فطين عبدالوهاب، أفادت وسائل إعلام محلية بخروجه من العناية المركزة، مساء الخميس، بعد استقرار حالته الصحية، وذلك على إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات التابعة لنقابة المهن التمثيلية، حيث تتكفل النقابة بعلاجه.

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وكان نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد من المخرج الراحل فطين عبد الوهاب قد أعلن عن إصابته بورم في المخ، مشيرا إلى أنه في المرحلة الرابعة من المرض، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل فيسبوك.

فقد كتب "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أن عندي ورما في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تلفونات، ادعولي بالشفاء".

يذكر أن الفنان المصري، أصيب بمرض السرطان من قبل، وتعالج منه وشفي.

وكانت آخر أعمال زكي فطين مشاركته بمسلسل "كوفيد- 25" في موسم رمضان الماضي، من بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد، وإخراج أحمد نادر جلال.

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