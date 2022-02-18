"من يقتل من".. مسلسل فرنسي يغضب الجزائر

أثار مسلسل تلفزيوني فرنسي يعرض على قناة "آرتي" الفرنسية، ضجة في الجزائر، حيث تدور أحداثه خلال مرحلة الإرهاب التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

وبعد بث الحلقة الأولى من المسلسل تحت عنوان "ألجي كونفيدونسيال" (الجزائر سري) مساء أمس الخميس، علقت وكالة الأنباء الجزائرية على العمل، معتبرة أنه خيالي ويكرس الإرادة في رؤية الفوضى تحط من جديد على الأراضي الفرنسية.

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كذلك، اتهمت الوكالة القنوات الفرنسية بالاستمرار في استقبال ممثلين عن حركة رشاد المعارضة والتي صنفتها الجزائر حركة إرهابية.

من يقتل من؟

وأضافت أن "هذا العمل الخيالي، وهو ليس بوحيد على شاكلته، والذي أنتجته القناة الفرنسية-الألمانية (آرتي) عن العشرية السوداء يهدف إلى تحديث أطروحة من يقتل من؟".

كما أضافت أن العمل "يؤكد مرة أخرى أن وسائل الإعلام هذه لا تيأس من أمانيها في رؤية الفوضى تحط من جديد على أرض الجزائر".

وأكدت أن "وسائل الإعلام الفرنسية التي بسطت السجاد الأحمر للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، وهو الحزب المسؤول عن وفاة ما يزيد عن 200 ألف شخص، تثبت أن أطروحة من يقتل من؟ لا تزال مستمرة بقوة في وسائل إعلام الخدمة العمومية الفرنسية".

قصة المسلسل

يشار إلى أن حلقات المسلسل الفرنسي القصير، تحكي قصة اختطاف تاجر أسلحة يحمل الجنسية الألمانية، والتحقيق الذي قام به ملحق بالسفارة الألمانية خلال مرحلة التسعينيات، التي شهدت تصاعدا للعمليات المسلحة، من قبل متطرفين في الجزائر.

ويشارك في هذا المسلسل الفرنسي الذي يثير غضب الجزائر، الممثل الفرنسي من أصل جزائري دالي بن صالح، ومغني الراب المعروف في فرنسا، سفيان الزرماني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.