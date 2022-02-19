الندوة.. هل ماتت الصحافة الورقية؟

يتساءل برنامج "الندوة" هذا الأسبوع عما إذا كانت الصحافة الورقية قد ماتت؟ ويناقش مقدم البرنامج مشاري الزيدي الموضوع مع مطلق البقمي رئيس تحرير صحيفة مال وجاسر الجاسر الصحافي السعودي.
الجاسر يرى أن التراخي المهني في الإعلام التقليدي أفسح المجال أمام بروز صحافة الفرد الواحد على منصات التواصل. يضاف إلى ذلك غياب التشريعات الواضحة والتدريب وتطوير مهارات الصحافيين والفنيين العاملين في الصحافة المكتوبة.
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مطلق البقمي لفت إلى أن الإعلام العالمي يعمل اليوم على إعادة تشكيل نفسه من جديد وفقا لمتطلبات العصر. ودعا المشرعين إلى إصدار استراتيجية واضحة للصحافة.
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