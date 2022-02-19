بسبب "الإسراء والمعراج".. ممثل مصري ينسحب من "الملحد"

في خطوة مفاجئة للجميع، أعلن الفنان المصري، مصطفى درويش، عن انسحابه من تصوير فيلم "الملحد" للكاتب إبراهيم عيسى رغم تصويره بعض المشاهد في العمل، استغرقت أياماً من التصوير.

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في التفاصيل، أرجع درويش قرار الانسحاب إلى تصريحات الكاتب الأخيرة والتي تحدّث فيها عيسى عن رحلة "الإسراء والمعراج"، وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

"حرب ممنهجة"

وعبر فيسبوك، علق درويش مؤكداً أنه قرر مقاطعة أي برنامج للإعلامي إبراهيم عيسى، وكذلك الاعتذار عن فيلم "الملحد" الذي يشارك في بطولته، ومن تأليف الأول رغم بدء التصوير وإنهاء بعض المشاهد.

كما اعتقد الفنان أن هناك حرباً ممنهجة لم يوضح مفهومها، قائلا "أنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون أيه".

كما اعتذر درويش في ختام كلامه لكل فريق العمل عن قرار انسحابه، لتنقسم الآراء بين مؤيد لرأيه ورافض له، ما دفعه للخروج ثانية وإيضاح ماهية الفيلم.

توضيح بعد دقائق

ونشر بعد بدقائق توضيحا للجمهور أكدّ فيه أن الفيلم الذي كتب قصته إبراهيم عيسى لا يشجع إطلاقا على الإلحاد، مؤكداً حرصه على توضيح بعض المفاهيم احتراما لصناع العمل وأبطاله.

فيما لم يعلق صناع فيلم "الملحد" على القرار الذي اتخذه درويش، ومن سيحل بديلا له أو يعوض الضرر الذي حدث، نتيجة تصويره بعضاً من المشاهد ثم اعتذاره عن الباقي.

يذكر أن الإعلامي إبراهيم عيسى كان تعرض مؤخرا لهجوم حاد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته التي أدلى بها خلال برنامجه الثلاثاء الماضي، وفجّرت غضباً واسعاً في الأوساط المصرية.

أما فيلم "الملحد" فهو من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وشيرين رضا وغيرهم من النجوم.