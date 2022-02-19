بعد إحراج معجب.. إليسا تناكف منتقديها: "موتوا بغيظكم"!

بعدما أثار تصرفها مع معجب حاول اقتحام مسرحها انتقادات كثيرة، خرجت الفنانة اللبنانية، إليسا عن صمتها.

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وأكدت نجمة "إلى كل اللي بيحبوني"، أنها تحب محبيها أكثر مما يتخيلون، فيما ناكفت منتقديها بالقول: "موتوا بغيظكم"، وذلك في تغريدة لها على موقع "تويتر"، الجمعة.

كما أعربت لكارهيها أنها تشعر بالسعادة بغض النظر عما يقولونه أو يفعلونه.

جدل كبير بعد إحراج معجب

وأتت تصريحات المغنية اللبنانية بعد حالة كبيرة من الجدل أثارتها ردة فعلها مع معجب أراد منحها وروداً فوق مسرح حفل أحيته على متن الرحلة البحرية "Stars on Board" في أميركا.

ياحرام طالع عالمسرح حامل وردة وبتحسوه خايف من ردة فعلها وهي استقبلتو كأنو شي ولد صغير قدامها وحامل قنبلة...ياعيب الشوم مش ولو يوسف ولو #إليسا هيدا من جمهورك يلي عملك نجمة صف اول مش هيك بتستقبليه 😲pic.twitter.com/BdBOwX9Cbb — HOT NEWS (@NewsGherChekel) February 17, 2022

فقد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للمغنية أظهر أحدهم يصعد المسرح ليسلم عليها ويعطيها ورودا تعبيرها عن حبه لها، إلا أنها أخذت الورد وأخبرته: "ألا أحد سيصعد إلى المسرح بعد الآن، وأنها ستسمح بهذه المرة فقط".

بعدها لامت منظم الرحلة البحرية، يوسف حرب، على الصعود إلى المسرح.

وأثار تصرف إليسا انتقادات لها من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعجبوا من تصرفها مع أحد جمهورها، "الذي كان سببا في شهرتها"، بحسب ما توارد من آراء.

إلا أن الفنانة عادت وأكدت في كلامها أن حفلتها كانت الأكثر نجاحاً على متن الرحلة، وأنها لا تكترث مطلقاً لما يشاع حولها.