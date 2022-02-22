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بعد تصريحات زوجها.. الفنانة ياسمين رئيس تعلن انفصالها

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هادي الباجوري وياسمين رئيس
هادي الباجوري وياسمين رئيس

بعد تصريحات زوجها.. الفنانة ياسمين رئيس تعلن انفصالها

دبي - العربية.نت

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عقب تصريحات زوجها المثيرة للجدل حول عدم ممانعته في أداء "المشاهد الساخنة"، أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، اليوم الثلاثاء، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري. واصفة الفترة التي قضتها مع زوجها بأنها "عشرة طويلة لم تدم".

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وغردت الفنانة الشابة على حسابها في تويتر " ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

ياسمين في الحرم

قبل أيام، شاركت ياسمين رئيس جمهورها بصورة لها من الحرم المكي؛ أثناء تأديتها العمرة؛ ولم يظهر زوجها معها في هذه الرحلة، ما يؤكد أن هناك خلافات بينهما.

تغريدة ياسمين
تغريدة ياسمين

مشاهد القبلات

يأتي الانفصال بعد أيام من تصريحات هادي الباجوري المثيرة للجدل، فقد أكد أنه "لا يمانع أن تقدم زوجته ياسمين رئيس أي مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات".

إلى هذا، تواجدت الفنانة الشابة خلال الأيام الماضية في السعودية بعد نجاح مسرحيتها "أحفاد ريّا وسكينة" والتي شاركت بها ضمن فعاليات موسم الرياض.

فيما تصدرت ياسمين رئيس التريند، بعد تصريحات زوجها المثيرة للجدل والتي ردت عليها برسالة غامضة، حيث نشرت مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت قائلة “بلاش تبوسني”.

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