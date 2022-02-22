فنان مصري يفجر مفاجأة: شريهان وراء إصابتي بالعصب السابع
ما زال يعاني منه منذ 37 عاماً
فجر فنان مصري مفاجآت عن مواطنته النجمة الاستعراضية شريهان، مؤكداً أنها "لا تعرف التمثيل وتتقمص الشخصية بصورة حقيقية"، مشيراً إلى أنها كانت وراء إصابته بمرض مازال يعاني منه منذ 37 عاما.
وأوضح الممثل سيد صادق، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، أن شريهان تسببت بإصابته بمرض "العصب السابع"، بسبب صفعها له ضمن أحداث فيلم "خللي بالك من عقلك"، من إنتاج عام 1985.
كما بيّن أن الفنانة الشهيرة صفعته 3 مرات بناء على طلب مخرج الفيلم محمد عبدالعزيز، بإعادة تصوير المشهد 3 مرات، وعندما علم بذلك طلب من الأخير عدم فعل ذلك لأن "شريهان لا تمثل ولا تمزح ويجب أن تتوحد مع الشخصية التي تجسدها"، بحسب قوله.
وتجسد شريهان في أحداث فيلم "خللي بالك من عقلك"، الذي يشاركها بطولته الفنان عادل إمام، دور فتاة في مستشفى الأمراض النفسية، تعاني من عقدة من الرجال، بسبب تعرضها للاعتداء وهي طفلة صغيرة من جانب زوج والدتها.
حالة عصبية
كذلك، أكد سيد صادق أنه كلما كان يعاد تصوير المشاهد تصاب شريهان بحالة عصبية، بسبب شخصيتها في الفيلم، وتصفعه بشكل حقيقي على وجهه، ما تسبب له في الإصابة بـ"العصب السابع"، بحسب قوله.
هذا وتحدث الفنان سيد صادق عن عدم عمله منذ 6 سنوات، مؤكدا أنه لن يطرق باب المنتجين والمخرجين لكي يعمل، وذلك لاقتناعه أن "الدور الفني ينادي على صاحبه".
يشار إلى أن العام الماضي 2021 شهد عودة فنية للفنانة شريهان بعد غياب سنوات، من خلال عرض أحدث مسرحية لها "كوكو شانيل" على منصة "شاهد"، وكذلك عرض إعلان تجاري لها لصالح إحدى شركات المحمول في مصر خلال شهر رمضان الماضي.
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