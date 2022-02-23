بعد تعافيه من كورونا.. شاهد أول ظهور للفنان رشوان توفيق

في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا، حضر الفنان رشوان توفيق، زفاف الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز، أمس الثلاثاء.
وحرص الفنان القدير على حضور حفل زواج النجمة المصرية إلى مهندس معماري شهير.
كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرشوان توفيق وهو يهنئ دنيا عبد العزيز بزفافها.
وحضر حفل الزفاف العديد من الفنانين المصريين، من أبرزهم محمود حميدة وإلهام شاهين ودنيا فؤاد وسيمون ومحمد الشقنقيري.
يذكر أنه في الشهر الماضي، أعلنت ابنة الفنان رشوان توفيق، عن إصابته بكوفيد 19. وكتبت هبة رسوان عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن والدها (88 عاما) كان حاضرا ندوة وبصحبته الفنانة المصرية مديحة حمدي، التي أعلنت هي الأخرى إصابتها بالفيروس حينذاك.
ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب بها رشوان توفيق بفيروس "كورونا"، بعد إصابته الأولى قبل 6 أشهر، وتحديدا في عيد الأضحى الذي تعافى منه.
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