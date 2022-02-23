عارياً يغسل أسنانه بالذهب.. شاهد محمد رمضان يستفز جمهوره
نشر الفنان المصري فيديو عبر حسابه على إنستغرام.. وقال "معجون أسناني عيار 24"
عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل مجدداً، بعد نشر مقطع فيديو على حسابه على موقع "إنستغرام"، يستعرض فيه عير غسل أسنانه بمعجون من الذهب، ما أثار غضب متابعيه.
وعلق النجم المثير للجدل على الفيديو قائلاً "صباح الذهب، معجون أسناني عيار 24".
كما ظهر في المقطع المصور عارياً من الجزء الأعلى، يغسل أسنانه، على أنغام أغنيته "متعودة".
في المقابل، أثار تصرفه هذا استفزاز متابعيه، لاستعراضه الثراء الفاحش، ولكنه لم يجب على التعليقات السلبية، خاصة تلك التي وصفته بالمغرور ومحب التباهي بممتلكاته.
جاء ذلك بعد أيام قليلة من نشره مجموعة من الصور أثناء تواجده على متن طائرة خاصة، مسترجعاً المرة الأولى التي سافر فيها على متن طائرة.
وذكر أنه سافر وقتها على الدرجة الاقتصادية، وكانت الميزة الأجمل في تلك الرحلات، رؤيته أشخاصاً من بلاد مختلفة على متن الطائرة.
يشار إلى أن "نمبر ون" لا يتوقف عن إثارة الجدل، سواء كان ذلك من خلال ظهوره الفني أو حتى حديثه عن أموره الخاصة والتباهي بما يملك من طائرات وسيارات وأموال.
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