عناية مركزة ومتابعة عن قرب..أزمة صحية تلم بسمير صبري

تعرض الفنان المصري سمير صبري أزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى واحتجازه بها، لتلقي العلاج ومتابعة الحالة عن قرب.

ونفى الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما أشيع عن الفنان القدير من أخبار غير صحيحة، معربا عن أمله في تجاوز صبري لتلك المحنة.

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معنويات عالية ومرتفعة

وفي تصريحات تلفزيونية، كشفت الفنانة المصرية الهام شاهين عن تفاصيل ما يعاني منه سمير صبري، خاصة وأنها كانت في زيارة له يوم الثلاثاء هي ومجموعة من فناني مصر.

وأكدت شاهين أن صبري يعاني من مشاكل بالصمام الميترالي بالقلب، وهو ما يستدعي إجراء "قسطرة" يوم الخميس، من أجل معالجة الخلل ومغادرة المستشفى بعدها.

كما أوضحت أن معنويات سمير صبري مرتفعة للغاية، حيث كانت في زيارته هي وميرفت أمين ودنيا سمير غانم والمخرج عمر عبد العزيز.

وأشارت إلى أنه طلب منهم التواجد معه لأطول فترة ممكنة، ورفض مغادرتهم.

مواقف إنسانية

إلى ذلك، أكدت أن صبري معروف بمواقفه الإنسانية مع زملاءه، حيث كان يقف إلى جوار الجميع في أزماتهم، وهو ما جعل الجميع إلى جانبه في أزمته الصحية.

يذكر أن هذه التطورات أتت بعدما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان المصري سمير صبري.