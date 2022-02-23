نقابة الموسيقيين ردا على حمو بيكا: قدم ما لديك للنيابة

في تصعيد متبادل ورداً على اتهامات المطرب حمو بيكا لأحد أعضائها بتلقي رشاوى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بياناً أكدت فيه أن تصريحات المطرب الشعبي مجرد ادعاءات يجب التحقيق فيها أمام النيابة.

وقالت النقابة الأربعاء إنها كيان مؤسسي صلب ومتماسك، يعمل من خلال منظومة تنظيمية حاكمة لكل أعماله، مضيفة أنها وطيلة الـ6 سنوات الماضية، حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.

النيابة العامة

كما أوضحت أن أي ادعاء على أعمال المجلس أو أحد أعضائه، بمناسبة كونه عضواً مختاراً من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري محله النيابة العامة التي ستناقش أدلتها ثبوتاً وعدماً، وليس مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك أكدت حرصها على تقديم كل الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة.

مكالمة مسربة

يذكر أن حمو بيكا، على خلفية الأزمة المتفاقمة بينه وبين نقابة الموسيقيين ووقفه عن الغناء، كان أصدر بياناً في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أكد فيه أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام يكشف فيه أسماء المرتشين في النقابة والوقائع والتفاصيل التي تؤكد كلامه.

وكانت مكالمة مسربة منسوبة لحمو بيكا مع شخص مجهول قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم المطرب الشعبي أحد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بتقاضي أموال مقابل السماح لمطربي المهرجانات بالغناء وإقامة الحفلات وتسجيل قيدهم بالنقابة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بنقابة المهن الموسيقية بأن الموسيقار وعضو مجلس النقابة أحمد رمضان سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد بيكا لاتهاماته بالرشوة التي وردت في التسريب.