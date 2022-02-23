"ابن الملط" تثير غضب نجل فنان مصري.. والأب يوضح

في حين حقق مسلسل "اللعبة" الذي يشارك في بطولته هشام ماجد وشيكو وسامي مغاوري ومي كساب، ويعرض عبر منصة "شاهد VIP"، نجاحا لافتاً، حيث تعلق الجمهور بالشخصيات التي تظهر في المسلسل إلى حد كبير، ما دفع صناع العمل لإنتاج ثلاثة أجزاء حتى الآن من المسلسل، خرج نجل الفنان المصري سامي مغاوري بتصريحات عنيفة.

وجاءت ردة فعل الفنان المصري كريم مغاوري، بعد مشاركة والده في المسلسل بدور "بسيوني الملط"، وتلقى الشخصية رواجا كبيرا بين محبي المسلسل، خاصة أن هناك جملة دائما يرددها البطل للشخصية قائلا "إنت ملط يا بسيوني".

وبدلا من الاحتفاء بالعمل، عبر كريم مغاوري عن انفعاله عبر حسابه على "فيسبوك" بسبب ما يتعرض له، حيث كتب قائلا "أنا مبحبش مسلسل اللعبة.. ولو حد قالي يا ابن الملط هعتبرها سب وقذف وهحبسه".

وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، وكان لابد له من تفسير لمعرفة ما جرى، وفي اتصال هاتفي مع "العربية.نت" أكد الفنان سامي مغاوري أن ما حدث من نجله جاء في ساعة غضب بسبب ما يتعرض له من تنمر في الشارع.

مشيرا إلى أن البعض يستغل الشخصية من أجل استفزاز نجله وسبه في الطريق، مشددا على أن هناك البعض يتحدث من منطلق حبه للمسلسل، ولكن تصرفات الشخص تدل على إن كان من محبي المسلسل أم أنه يرغب في استفزاز نجله فقط.

وأوضح مغاوري أنه تحدث مع نجله والأمر انتهى بشكل كامل، وكأنه لم يحدث من الأساس، في ظل التصرف الغاضب الذي قام به بسبب ما يتعرض له.