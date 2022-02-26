.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تطور حالة سمير صبري.. جراحة دقيقة بالقلب وعلاج على نفقة الدولة

  • الخط
الفنان سمير صبري
خاص

تطور حالة سمير صبري.. جراحة دقيقة بالقلب وعلاج على نفقة الدولة

زوج شقيقته للعربية.نت: "الفنان القدير حالته مستقرة رغم أنه يعاني من متاعب في القلب.. وتواصل الفنانين معه يخفف من حدة آلامه"

القاهرة - أشرف عبدالحميد

نشر في: آخر تحديث:

قررت الحكومة المصرية علاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة وتلبية كافة احتياجاته.

وقام الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة بالاتصال هاتفيا، مساء الجمعة، بالفنان المتواجد حاليا في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وأبلغه برعاية الدولة له وتلبية كافة احتياجاته.

ويعاني الفنان المصري حالياً من أزمة صحية في القلب من المقرر أن يجري على إثرها عملية جراحية.

الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري

وكشف مصطفى عبدالسلام، زوج شقيقة الفنان والمقيم معه حاليا في المستشفى لـ"العربية.نت" أن الفنان القدير حالته مستقرة رغم أنه يعاني من متاعب في القلب، مضيفا أنه سيجري جراحة دقيقة، غدا الأحد، لتغيير أحد الصمامات.

الفنان سمير صبري
الفنان سمير صبري

وقال إن عددا كبيرا من الفنانين تواصلوا مع الفنان سمير صبري، وهو ما خفف من حدة آلامه، بينهم دنيا وإيمي سمير غانم ونجلاء فتحي وليلى علوي، وميرفت أمين ونجوى فؤاد وفيفي عبده، وغيرهم وغمروه بمشاعر الحب والمرح.

إلهام شاهين: أتمنى أن تفهم الناس الدين والقانون بشكل صحيح ثقافة وفن خاص إلهام شاهين: أتمنى أن تفهم الناس الدين والقانون بشكل صحيح

وكان الفنان الكبير سمير صبري قد كشف عن تلقيه العلاج الكيمياوي منذ عام، وهو ما أثر على القلب، مشيرًا إلى أنه يخشى من الجراحة ويدعو الله أن يتجاوزها.

وأضاف أنه تغلب هذا العام على السرطان، ويأمل أن يتغلب على متاعب قلبه، موجها شكره لحكومة بلاده واهتمامها بحالته وتواصلها معه من خلال المسؤولين بوزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم أجرت اتصالا به وشددت على أنه واحد من أبناء مصر، وأن الدولة بجانبه وتدعمه تقديرا لتاريخه ومسيرته الطويلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية
اكتشف المزيد